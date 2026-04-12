永和世界豆漿大王托盤長蛆 新北衛生局展開稽查

有網友在社群平台Threads貼文指出，昨晚聽完藝人鄧紫棋演唱會後去知名永和世界豆漿大王吃宵夜，不料卻在托盤上發現數十隻白色蛆蟲，連盤子底下也殘留疑似前一位客人的食物殘渣直呼「超崩潰！」、「已乾嘔一天！」恐怖心裡陰影揮之不去。該公司在社群致歉，除全面清消，也會更加謹慎，持續把關食品安全的責任。

消息一出，不少網友灌爆Google評論區，直呼「這裡的蛆不只蛆蛆49隻」，不過也有忠實老顧客，認為餐點鹹豆漿濃鬱鮮香，口感完美，小籠包更是每一口都鮮嫩多汁，熱氣騰騰，令人回味無窮。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦指出，本局將派員依據食品良好衛生規範準則稽查，特別針對病媒防治及器具清潔進行查核，若有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

根據該公司網頁，「世界豆漿大王」創立於1955年，創始人與伙伴選擇打燒餅賣豆漿為謀生職業，並以當時外省老兵聚集的永和中正橋頭為據點，吸引許多顧客光臨。該店以炭香豆漿、燒餅油條等餐點聞名，24小時營業，是不少人宵夜選擇。

永和世界豆漿大王今天在社群回應指出，事件發生當下立即馬上向顧客致歉並完成全額退款處理，對於造成顧客不安與不佳的用餐體驗，他們能感同身受也深感抱歉，也與顧客再致上我們萬分的歉意，更真心誠摯希望給予他們聯繫的機會，我們一定盡最大的誠意負起店家應有的責任。

永和世界豆漿大王說，從事件發生第一時間立即全面消毒廚房及用餐環境、拖盤全部再次清潔與消毒、並檢視餐具與再次清洗消毒。他們也提供顧客服務專責窗口，提供顧客諮詢服務，他們更加謹慎，持續把關食品安全的責任。