少子化生育困難最大挑戰 醫：高齡與胚胎品質影響受孕成功率

內政部最新統計，今年3月新生兒人數止跌回升，在整體生育環境嚴峻下，仍有許多難孕家庭不放棄希望。高齡44晴晴(化名) ，在多家生殖中心歷經試管療程失敗與流產，仍不放棄，苦盼4年終於在44歲成功懷孕，凸顯高齡夫妻生育挑戰。TFC台北生殖中心表示，在醫療團隊努力下，晴晴於39周順利足月生產，她哽咽說「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲。」

TFC台北生殖中心慶祝創立六周年，今舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請逾百組療程成功家庭回娘家，在歡笑聲中見證生命得來不易。

內政部公布最新戶口統計資料，全台人口數降至2327萬568人，連續27個月負成長，不過備受關注的新生兒人數出現止跌回升，3月新生兒達8798人，較2月低點增加2275人，為低迷生育數據帶來希望。

台灣新生兒人數較十年前幾近腰斬，難孕家庭透過人工生殖技術圓夢，讓每一個新生命更顯珍貴，晴晴(化名) 與先生婚後40歲開始即積極備孕，卻始終未能如願，曾到過兩家生殖中心接受試管嬰兒療程，一年內進行五次植入，並搭配胚胎著床前染色體篩檢（PGS），卻只有一次短暫化學性懷孕，最終仍於懷孕初期流產，長時間反覆失敗，從未聽過胎兒心跳聲，讓夫妻身心俱疲陷入低潮。

當她轉至TFC台北生殖中心就診時，已經42歲，卵巢功能明顯下降，AMH值從數年前的2.56降至1.2；先生則有精蟲型態比例偏低問題，正常型態僅約1%；院長胡玉銘評估後，高齡與胚胎品質為影響受孕成功率因素，在醫療團隊規畫下，夫妻重拾信心繼續努力，前後歷經7次取卵，共取得42顆卵子，培養出17顆囊胚，最終經PGS篩檢僅有3顆正常胚胎，即使充滿挑戰，團隊持續陪跑鼓勵，協助調整策略與植入胚胎的最佳時機。

醫師也發現晴晴難孕的關鍵，出現在胚胎植入前的子宮環境，晴晴子宮內膜生長緩慢且型態不佳，不利胚胎著床，因此安排她在解凍周期中，施以高濃度自體血小板血漿（PRP）療法，改善內膜條件，經過調整後，終於成功著床懷孕，懷孕過程仍充滿挑戰，孕期中期評估有早發型子癲前症風險，可能面臨胎兒生長遲滯與早產問題，個案在醫療團隊密切追蹤下，嚴格控制血壓與體重，最終撐到39周順利足月生產，她哽咽地說：「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲！」

TFC台北生殖中心表示，據內政部人口統計數據，2025年全台新生兒僅10.8萬，出生數更已連續10年下滑，跌破11萬大關，下降至去年的10.8萬人，創下歷史新低，今年更可能跌破9萬人關卡，少子化情勢嚴峻，人口結構快速改變，對勞動力與社會發展造成長期衝擊。

隨著台灣社會晚婚、晚育趨勢加劇，高齡難孕案例愈來愈常見，不孕症比例逐年攀升，許多家庭因此透過人工生殖療程，希望完成生育規畫，在這樣的背景下，成功誕生試管寶寶的家庭，背後往往必須面對一段漫長的考驗，從療程規畫、荷爾蒙刺激、取卵、培養胚胎，到植入等待結果，每一步都伴隨高度不確定性。

TFC台北生殖中心說，高齡女性較年輕女性取得正常胚胎的機率較低，備孕過程更為艱辛，除了醫療技術外，心理韌性與家庭支持，也是成功的關鍵因素。因此，這些透過人工生殖誕生的每位寶寶，都是「得來不易的珍貴生命奇蹟」。為慶祝創立六周年，TFC台北生殖中心今舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請成功受孕的家庭回娘家，共100組家庭、總人數超過300人同樂，見證得來不易的新生命。