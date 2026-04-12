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環境部推二手袋循環 提醒有異味破損屬NG品

中央社／ 台北12日電

環境部為加強減塑，推出袋袋箱傳網路平台，引進企業ESG能量，透過平台媒合至需求端；同時提醒捐贈前先檢查，包含有明顯污漬、異味、破損等，都屬於NG品。

中東戰火致塑膠袋之亂，環境部趁此機會啟動「袋袋箱傳二手袋循環平台」計畫，盼推動資源循環並解決傳統市場「減塑最後一哩路」的難題，透過結合數位媒合平台與企業ESG精神，攜手22縣市環保局，將民眾家中的「閒置財」轉化為社會的「循環財」。

環境部長彭啓明表示，此計畫不採取強制的限塑禁令，而是提供攤商與民眾多一個選擇；藉由企業動員產生的穩定袋源，能有效減輕微型經濟的經營負擔。

環境部說明，本次計畫與過去推動募集二手袋活動最大的不同，在於引進企業ESG能量與數位化管理，過去環保單位需投入人力募集與配送；「袋袋箱傳」平台則由企業發起內部募集並自行配送至需求端，環保局轉化為區域媒合的角色。

環境部舉例，新北市推動「reBAG」袋袋相傳平台，設置超過251個合作點位，累計利用量已近40萬個；台北市與台南市分別透過「環保兩用袋」及觀光商圈（如台南國華街）的租借站，推廣購物袋與循環使用的結合。

企業端方面，第一銀行號召員工自發性募集超過1.6萬個二手袋，並投入建國花市等大眾消費場所循環使用，日前也獲環境部頒發減塑行動感謝狀。

環境部提醒，平台上附有「二手袋品質自我檢查表」，民眾捐贈前先依檢查表中如清潔衛生、結構及安全等3大項目進行確認，若有明顯污漬、異味、食物殘留、受潮變質，提把斷裂、底部漏底、袋身明顯破損或嚴重皺褶，接觸過危險品、有生鮮血水滲漏風險、尺寸過大或過小等，都屬於NG品。

環境部 環保

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