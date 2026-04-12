土方之亂延燒3個月還在亂…專家曝三大原因 呼籲中央協調配套解方

中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿點出三大問題，呼籲中央針對這些問題提解決配套，否則儘管新政立意良善，但民間腳步跟不上。

他透露，也正因為元旦土方新制，近期土方處理費飆漲，過去一立方公尺的處理費用頂多不超過一千元，不過元旦實施後，聽說有的漲到五、六千元、還聽說上萬元價格，有些工程為了趕工，導致價格亂飆漲。

土方之亂已經延燒三個月，現在導致許多公共工程也停擺、土方無處去化亂堆置路邊。徐茂卿說，當初中央推動土石方全流向管制，使用電子聯單及GPS系統追蹤流向，主要目的雖是阻止過去二、三十年來營建廢棄物亂倒沒法管的現象，政策雖好，但好政策上路卻沒想到民間的腳步跟不上，造成土資場不收土、處理費用飆漲、公共工程無法施工、民間建築工程停工等等一連串的「土方之亂」。

引起「土方之亂」主要的問題，徐茂卿指出，第一，運送土石方車輛必須裝設國土管理署審驗合格的GPS廠牌型號，但遲至去年9月底才公布第一批幾家GPS廠商，僅剩短短3個月(今年元旦上路)的時間，全國有載運土方的車輛是如何都能完成GPS裝機？更何況除了砂石車要裝GPS，小貨車也會載運土石方，沒裝GPS不敢上路，而小貨車車輛數更多，都是1月1日制度實施之後才逐步解決。

第二，土資場收了土石方，沒有足夠合法的去化管道，全國也沒有那麼多的需土工程，有些地方政府根本禁止農地回填土方，包含地層下陷的地區，縱使是好的土，也是被禁止回填，土資場分類好的有用土石方也沒有先行輔導再循環利用。所以全國要運棄的土石方量遠大於需回填土方量，這是全國性的問題，但中央政府根本沒有想到這一塊就貿然管制。

徐提到，也因管制要求提高，現在的土方處理價格飆升驚人，有些工程施工到一半因價格調高吸收不了導致工程停擺，還沒有開挖的廠商就變成不敢報價，工程也停頓。

徐提到的第三點，他說，土石方是國土資源，但是全國目前只有台北港在填海造陸，台中高雄都沒有，政府應該參考先進國家就鄰近日本，多年來在東京灣回填出大量土地，直到現在仍繼續在填海造陸。

徐茂卿提到，土方有足夠的去化管道才是根本解決之道，但直到今年「土方之亂」，政府才緊急在台中港、高雄港啟動填海造陸計畫，雖然已晚，但推動填海造陸才是解決土石方沒地方去的根本辦法。甚至現在的土方之亂，已經是全國性的問題，不應該單一縣市個別處理，中央在新制上路之後，也應該建置一個平台，並且有統一的標準，完善配套才讓政策美意可延續。

尤其過去最為人詬病的就是土方亂倒，中央應該先將配套做好，才能真正改善土方長年的老問題。