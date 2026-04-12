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周三起2波鋒面北東降雨增多 中颱辛樂克下午恐升級強颱並繼續增強

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今起至周二各地天氣晴朗、悶熱，南部局部高溫可達36度。本報資料照片
今起至周二各地天氣晴朗、悶熱，南部局部高溫可達36度。本報資料照片

中央氣象署預報員張承傳上午指出，今天至周二前天氣穩定，晴到多雲、高溫悶熱，周三之後有兩波微弱鋒面通過，以及東北季風影響，北部及東半部降雨增多，高溫略為下降。此外，位於關島東南東方海面上的中颱辛樂克持續增強，今天下半天有機會增為強烈颱風，且強度還會更強，但距離台灣遙遠沒有直接影響。

張承傳指出，太平洋高壓勢力偏強，鋒面系統在北方活動，台灣今天至周二前，各地為晴到多雲的穩定天氣，氣溫偏高，各地高溫在28-32度，南部近山區溫度可能更高，局部達36度以上。

降雨方面，張承傳說，今天到周二各地晴到多雲天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨；周二午後降雨範圍增多，東北部山區及平地也有午後零星短暫陣雨。

張承傳指出，周三有一道微弱鋒面通過，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫陣雨，竹苗及台東有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周四鋒面離開，風向轉為偏東風，基隆北海岸及東北部有局部短暫陣雨，其餘地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五再有另一道微弱鋒面通過，張承傳說，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區有零星降雨，其餘地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周六東北季風增強，迎風面地區水氣增多，北部及東半部有局部短暫陣雨；中南部不受影響，為多雲到晴天氣，午後山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，張承傳表示，今天到周二各地白天溫度偏高，高溫約28至32度，中南部內陸有機會更高，其中台南、屏東今天可能出現局部36度高溫。

張承傳說，周三之後，受微弱鋒面及東北季風影響，周三至周六迎風面雲量增多，北部及東半部高溫略降至25至26度，中南部高溫略降至約29度。低溫變化不大，周六北部低溫約20至21度。此外，今天到周三，金門、馬祖整天受局部霧或低雲影響能見度；周二晚間至周三清晨，中部以北也有局部霧。

至於颱風動態，張承傳指出，辛樂克颱風今天上午8點位於距台灣約3000多公里海面上，位置遙遠。上午8點仍為中度颱風，中心最大風速每秒48公尺。今天下半天有機會增強為強烈颱風，強度仍可能持續增強。路徑朝西北方向移動再逐漸北轉，距離台灣最近仍有2000多公里，對台灣沒有直接影響，後續多在海面上活動。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

屏東 台東 關島

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