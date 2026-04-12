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一個人跟團旅遊算獨旅嗎？「一個人去旅行」70萬人社團討論熱

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
臉書社團「一個人去旅行」，有網友提出問題，一個人跟團旅遊算獨旅嗎？引起熱烈討論。記者游振昇／攝影
臉書社團「一個人去旅行」，有網友提出問題，一個人跟團旅遊算獨旅嗎？引起熱烈討論。記者游振昇／攝影

臉書社團「一個人去旅行」，有網友提出問題，一個人跟團旅遊算獨旅嗎？引起熱烈討論，有網友認為不算獨旅，因為行程都有旅行社幫訂房安排行程；也有網友說跟團也是獨旅，每個景點都是獨自體會與享受，沒有家人朋友一起，當然算獨旅。

臉書秘密社團「一個人去旅行」已有70萬名成員加入，顯示國內外獨旅市場大，想一個人去旅行的人很多；許多網友都在社團分享自己在國內外獨旅的心情和照片，吸引更多人加入與討論。

最近有網友在社團提問「一個人跟團旅遊算獨旅嗎？」引起該社團成員熱烈討論，許多網友說跟團不算獨旅。

也有網友說算獨旅，旅行社只是幫你預訂飯店，規劃行程，這些是自己選擇喜歡的行程才下訂，旅行途中每個景點的參觀都是自己去獨自享受探索。

也有網友贊成說，一個人跟團當然也是獨旅選擇的一種旅行方式。但算不算獨旅真的不重要，重點是有沒有玩得開心讓自己的心靈得到解放。

網友分享自己獨自跟團去泰國玩，只是跟團大部分行程要照著既定時間走，不太能自己單獨活動。一個人就會覺得挺孤單，雖然有團友會跟你聊天與互動。他不喜歡這種感覺，後來就自己一個人開始去大陸旅遊，選最簡單的雲南開始，因為沒有語言的隔閡。

雲南 泰國 跟團

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