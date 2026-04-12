快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

到底該多吃什麼才能保護心臟？心臟科醫師最推薦的5大類食物

聽新聞
0:00 / 0:00

業者：10大熱門航點東京居冠 首爾首度超越大阪

中央社／ 台北12日電

據旅遊業者統計，去年10大熱門旅遊航點前3名依序為東京、首爾、大阪；東京長年霸榜第1名，首爾首度超越大阪，躍升第2名，釜山則攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。

根據易遊網機票銷售數據統計，2025年10大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門，其中日本航點占4席，且日本整體機票銷售成長高達64%，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流。

易遊網表示，東京除了航班密集、運能充足外，具備多元觀光資源與完善都市機能，對各類型旅客皆具高度吸引力，持續穩坐國人最愛的旅遊目的地。

易遊網指出，韓國市場則有亮眼表現，韓國整體機票銷售達到104%的翻倍成長；首爾更首度超越大阪，躍升至第2名，釜山亦同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。

易遊網分析，韓國旅遊強勢興起，主要來自於機票和住宿的高CP值優勢，加上韓流文化與醫美旅遊持續帶動觀光需求，皆將韓國推升為近年最具爆發力的旅遊市場；預期今年在票價全面走升的情況下，具備旅遊高性價比的韓國將持續擴大成長。

在長程航點方面，易遊網指出，去年10大熱門目的地依序為洛杉磯、雪梨、墨爾本、巴黎、舊金山、倫敦、布里斯本、溫哥華、西雅圖及奧克蘭；紐澳不僅共有4個航點入榜，其整體機票銷售成長達52%，顯示紐澳旅遊走強崛起。

雄獅旅遊則預期2026年出境旅遊市場，將延續穩定成長態勢。雄獅旅遊指出，相較於去年第1季同期，日韓、紐澳訂單年增近3成；美加線為成長黑馬，訂單年增4成；北歐極光訂單能見度已延伸至2027年3月。

雄獅旅遊說，受到地緣政治局勢波動影響，亞非旅遊需求出現「轉單效應」；不過，整體旅遊需求並未減少，旅客轉向如紐澳、日韓等地區。

雄獅旅遊觀察，今年市場呈現顯著的「兩極化」趨勢，一端是追求極致彈性與即時紓壓，以日、韓為主的「高頻短天數」行程；另一端則是強調深度連結、長短線皆延伸至7至11天以上的「沉浸式長天數」行程，帶動整體訂單年增達3成。

另外，雄獅旅遊表示，運動體驗與觀賞賽事已躍升為新興主流，顯示旅遊正從單純觀光轉向「深度主題」與「自我實現」。

雪梨 韓國 上海

延伸閱讀

美伊戰引爆旅遊轉單潮！雄獅曝日韓、紐澳年增3成 美加暴衝4成

福岡旅館貴爆？他嘆機票省的錢全拿去補住宿 網曝關鍵原因

還在等便宜機票？ 粉專建議「3個月內」下單：熱門時段成本升高

相關新聞

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

正值呼吸道疾病流行期，孩童感冒發燒稀鬆平常，但若發生在年齡較大的孩子身上且反覆不癒，家長務必提高警覺。兒科醫師許志煌分享近日診間案例，一名大孩子因長期感冒發燒未見好轉求診，經檢查發現腳部出現密集「出血點」且伴隨骨頭疼痛，緊急轉診後確診為俗稱血癌的「兒童白血病」。

專家揭「超加工食品」致長期發炎 靠3招讓身體輕鬆運作

飲食選擇不僅關乎體態，更決定了身體老化的速度。食安專家與醫師近期紛紛引述國際研究指出，市面上常見的「超加工食品」是加速人體衰老與體力下滑的隱形殺手。若想逆轉老化、重塑健康的代謝環境，專家一致推崇長期遵循「地中海飲食」。

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

近期食安問題頻傳，民眾在外用餐或點外送時，只留意食材新鮮度，往往容易忽略「餐具」的衛生。營養師黃雅鈺提醒，許多店家提供的免洗餐具都是「裸裝」且無外包裝保護，在存放與拿取過程中，極易成為傳播病菌的溫床，呼籲大眾務必提高警覺。

腸胃炎其實不能吃稀飯 醫揭「3大傷胃真相」：反而加重腹瀉

過去國人普遍認為腸胃炎時應吃白稀飯「清腸胃」，但這個觀念可能並不適用所有情況。近日一名網友在社群平台Threads分享就醫經歷，醫師不僅叮嚀腸胃炎期間嚴禁吃稀飯，還在衛教單上畫了大叉叉，直言稀飯會刺激胃酸分泌。

少子化生育困難最大挑戰 醫：高齡與胚胎品質影響受孕成功率

內政部最新統計，今年3月新生兒人數止跌回升，在整體生育環境嚴峻下，仍有許多難孕家庭不放棄希望。高齡44晴晴(化名) ，在多家生殖中心歷經試管療程失敗與流產，仍不放棄，苦盼4年終於在44歲成功懷孕，凸顯高齡夫妻生育挑戰。TFC台北生殖中心表示，在醫療團隊努力下，晴晴於39周順利足月生產，她哽咽說「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲。」

土方之亂延燒3個月還在亂…專家曝三大原因 呼籲中央協調配套解方

中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿點出三大問題，呼籲中央針對這些問題提解決配套，否則儘管新政立意良善，但民間腳步跟不上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。