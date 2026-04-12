業者：10大熱門航點東京居冠 首爾首度超越大阪

據旅遊業者統計，去年10大熱門旅遊航點前3名依序為東京、首爾、大阪；東京長年霸榜第1名，首爾首度超越大阪，躍升第2名，釜山則攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。

根據易遊網機票銷售數據統計，2025年10大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門，其中日本航點占4席，且日本整體機票銷售成長高達64%，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流。

易遊網表示，東京除了航班密集、運能充足外，具備多元觀光資源與完善都市機能，對各類型旅客皆具高度吸引力，持續穩坐國人最愛的旅遊目的地。

易遊網指出，韓國市場則有亮眼表現，韓國整體機票銷售達到104%的翻倍成長；首爾更首度超越大阪，躍升至第2名，釜山亦同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。

易遊網分析，韓國旅遊強勢興起，主要來自於機票和住宿的高CP值優勢，加上韓流文化與醫美旅遊持續帶動觀光需求，皆將韓國推升為近年最具爆發力的旅遊市場；預期今年在票價全面走升的情況下，具備旅遊高性價比的韓國將持續擴大成長。

在長程航點方面，易遊網指出，去年10大熱門目的地依序為洛杉磯、雪梨、墨爾本、巴黎、舊金山、倫敦、布里斯本、溫哥華、西雅圖及奧克蘭；紐澳不僅共有4個航點入榜，其整體機票銷售成長達52%，顯示紐澳旅遊走強崛起。

雄獅旅遊則預期2026年出境旅遊市場，將延續穩定成長態勢。雄獅旅遊指出，相較於去年第1季同期，日韓、紐澳訂單年增近3成；美加線為成長黑馬，訂單年增4成；北歐極光訂單能見度已延伸至2027年3月。

雄獅旅遊說，受到地緣政治局勢波動影響，亞非旅遊需求出現「轉單效應」；不過，整體旅遊需求並未減少，旅客轉向如紐澳、日韓等地區。

雄獅旅遊觀察，今年市場呈現顯著的「兩極化」趨勢，一端是追求極致彈性與即時紓壓，以日、韓為主的「高頻短天數」行程；另一端則是強調深度連結、長短線皆延伸至7至11天以上的「沉浸式長天數」行程，帶動整體訂單年增達3成。

另外，雄獅旅遊表示，運動體驗與觀賞賽事已躍升為新興主流，顯示旅遊正從單純觀光轉向「深度主題」與「自我實現」。