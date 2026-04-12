兩廳院「廳院顯影」AR數位導覽 邀民眾親近藝術

國家兩廳院邀請創意團隊僻室與在地實驗ET@T操刀，首度製作數位導覽「廳院顯影」，打破建築本體與民眾的距離感，利用AR擴增實境與互動介面，引領民眾親近兩廳院。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，這項計畫是兩廳院多年數位基礎建設的階段性總結，透過科技讓劇場成為社會集體記憶與未來創意交匯的起點。劉怡汝期待打破劇院高聳的圍牆，用數位互動讓大家以最輕鬆的方式走進藝術，「觀眾們可以在探索中，找到自己與這座劇場的連結 。」

導演吳子敬表示，在劇場出現之前，戲劇的開端都是把眾人聚集在一起，而廣場正是眾人聚集的所在。吳子敬以此脈絡將「廣場」與「劇場」兩種場域相互連結，也呼應了兩廳院成為「人人劇場」的核心理念。

根據國家兩廳院發布的新聞資料，「廳院顯影」AR數位導覽參與藝術家包括王宇光、魏海敏、唐美雲、黃瑞豐、許郁瑛、陳星合、林品碩、凃立葦與張瑀等。觀眾在導覽員的帶領之下，操作專用平板電腦，跳脫單向接收資訊的被動模式，獲得主動探索場域的沉浸遊玩感受。

民眾可以遊走戲劇院一樓前台空間，透過專用平板與互動探索，化身舞監操作舞台燈光特效，還能透過場館知識的快問快答與舞台地板木雕作品「時時。刻刻」的限時小遊戲，在趣味氣氛當中認識戲劇院。觀眾也將在此觀賞由魏海敏、唐美雲及陳星合等各界名家跨界合作的多媒體影像，見證舞台魔幻時刻。

最後一站則透過影像作品，搭配鼓手黃瑞豐、鋼琴家許郁瑛的音樂創作，與馬戲藝術家陳星合和兩廳院駐館藝術家王宇光精彩的動作設計，在舞台機關變幻間的精彩共演；觀眾更能藉由平板翻閱技術手冊來了解舞台機關的硬體奧秘，一窺國家級劇場設施的科技之美。

國家兩廳院「廳院顯影」AR數位導覽4月20日起正式開啟導覽，時間為每月隔週一、二上午10時，即日起至8月31日試營運期間免費。