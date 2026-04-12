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「原來這就是心跳聲」 44歲7次取卵拚4年迎寶寶

中央社／ 台北12日電

晚婚晚育趨勢，人工生殖助難孕家庭圓夢，「原來這就是心跳聲」，今年44歲的晴晴（化名）歷經7次取卵、苦拚4年迎奇蹟，醫師表示，高齡女性取得正常胚胎機率低，備孕更艱辛。

台灣新生兒人數較十年前幾近腰斬，依據內政部最新統計顯示，今年3月新生兒人數「止跌回升」，隨著台灣社會晚婚、晚育趨勢加劇，像晴晴一樣的高齡難孕案例愈來愈常見，不孕症比例逐年攀升，許多家庭因此透過人工生殖療程，希望完成生育規劃。

位於台北的生殖中心院長胡玉銘今天在6週年活動分享晴晴一家勇敢圓夢的故事，他說，晴晴與丈夫婚後，40歲開始即積極備孕，卻始終未能如願，曾到過其他2家生殖中心接受試管嬰兒療程，甚至1年內進行5次植入，卻只有一次短暫化學性懷孕，最終仍於懷孕初期流產。

長時間反覆失敗，從未聽過胎兒心跳聲，讓夫妻身心俱疲陷入低潮。「當她到我們這裡就診時，已經42歲」，胡玉銘說，經醫療團隊評估發現，晴晴的卵巢功能明顯下降，抗穆勒氏管荷爾蒙值（AMH）降至1.2；晴晴的丈夫則有精蟲型態比例偏低問題，正常型態僅約1%。

醫療團隊規劃下，晴晴夫妻重拾信心繼續努力，前後歷經7次取卵，共取得42顆卵子，培養出17顆囊胚，最終僅3顆正常胚胎，胡玉銘表示，即使充滿挑戰，團隊持續陪跑鼓勵，協助調整策略與植入胚胎的最佳時機，經無數關卡與體質改善，胚胎終於著床，晴晴終於懷孕了。

「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲」，晴晴曾在診間哽咽說道。其實她的懷孕過程仍充滿挑戰，孕期中期評估有早發型子癲前症風險，可能面臨胎兒生長遲滯與早產問題，個案在醫療團隊密切追蹤下，嚴格控制血壓與體重，最終撐到39週順利足月生產。

胡玉銘指出，高齡生育加上多次療程失敗，是臨床上極具挑戰的案例，必須仰賴專業經驗與精準評估與個別化治療策略，才能提高成功機率。從療程規劃、荷爾蒙刺激、取卵、培養胚胎，到植入等待結果，每一步都伴隨高度不確定性。

胡玉銘說，高齡女性比起年輕女性，取得正常胚胎機率較低，備孕過程更為艱辛，成功誕生試管寶寶的家庭，背後往往必須面對一段漫長的考驗，除醫療技術外，心理韌性與家庭支持，也是成功關鍵因素，因此，透過人工生殖誕生的寶寶，都是得來不易的珍貴生命奇蹟。

台北 內政部

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