腸胃炎其實不能吃稀飯 醫揭「3大傷胃真相」：反而加重腹瀉

過去國人普遍認為腸胃炎時應吃白稀飯「清腸胃」，但這個觀念可能並不適用所有情況。近日一名網友在社群平台Threads分享就醫經歷，醫師不僅叮嚀腸胃炎期間嚴禁吃稀飯，還在衛教單上畫了大叉叉，直言稀飯會刺激胃酸分泌。原PO隨後也曬出診所的衛教單證明所言不虛。

從照片中可以看見，醫師在下方的「飲食方法」欄位中，將原本建議的「白稀飯」用原子筆重重地劃上一個大叉，並在旁邊補上一條粗線強調「白吐司」。

對此，衛福部台中醫院家庭醫學科醫師陳昱嘉也留言說明，稀飯屬於半流質食物，進入胃部後排空速度較快，可能刺激胃酸分泌。若患者同時出現胃痛、胃食道逆流，或本身有胃潰瘍問題，食用稀飯反而可能加重灼熱不適。

陳昱嘉進一步指出，稀飯經長時間烹煮後，澱粉已高度糊化，吸收速度快、升糖指數也高，對部分人而言可能提高腸道滲透壓，進而使腹瀉情況更加嚴重。

此外，由於稀飯幾乎不需要咀嚼，少了唾液澱粉酶參與的前端消化過程，當大量糊化澱粉直接進入十二指腸時，胰臟需快速分泌較多消化酵素應對，對於正處於發炎狀態的腸胃來說，反而增加負擔。