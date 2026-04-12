快訊

MLB／大谷翔平「核彈頭」開砲加雙安 道奇2連勝遊騎兵

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

到底該多吃什麼才能保護心臟？心臟科醫師最推薦的5大類食物

聽新聞
0:00 / 0:00

腸胃炎其實不能吃稀飯 醫揭「3大傷胃真相」：反而加重腹瀉

聯合新聞網／ 綜合報導
過去國人普遍認為腸胃炎時應吃白稀飯「清腸胃」，但這個觀念可能並不適用所有情況。圖／聯合報資料照
過去國人普遍認為腸胃炎時應吃白稀飯「清腸胃」，但這個觀念可能並不適用所有情況。圖／聯合報資料照

過去國人普遍認為腸胃炎時應吃白稀飯「清腸胃」，但這個觀念可能並不適用所有情況。近日一名網友在社群平台Threads分享就醫經歷，醫師不僅叮嚀腸胃炎期間嚴禁吃稀飯，還在衛教單上畫了大叉叉，直言稀飯會刺激胃酸分泌。原PO隨後也曬出診所的衛教單證明所言不虛。

從照片中可以看見，醫師在下方的「飲食方法」欄位中，將原本建議的「白稀飯」用原子筆重重地劃上一個大叉，並在旁邊補上一條粗線強調「白吐司」。

對此，衛福部台中醫院家庭醫學科醫師陳昱嘉也留言說明，稀飯屬於半流質食物，進入胃部後排空速度較快，可能刺激胃酸分泌。若患者同時出現胃痛、胃食道逆流，或本身有胃潰瘍問題，食用稀飯反而可能加重灼熱不適。

陳昱嘉進一步指出，稀飯經長時間烹煮後，澱粉已高度糊化，吸收速度快、升糖指數也高，對部分人而言可能提高腸道滲透壓，進而使腹瀉情況更加嚴重。

此外，由於稀飯幾乎不需要咀嚼，少了唾液澱粉酶參與的前端消化過程，當大量糊化澱粉直接進入十二指腸時，胰臟需快速分泌較多消化酵素應對，對於正處於發炎狀態的腸胃來說，反而增加負擔。

腸胃炎 胃食道逆流 衛福部

延伸閱讀

3個月瘦10公斤以為減肥成功 60歲婦腹痛就醫竟是大腸癌3期

相關新聞

孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

正值呼吸道疾病流行期，孩童感冒發燒稀鬆平常，但若發生在年齡較大的孩子身上且反覆不癒，家長務必提高警覺。兒科醫師許志煌分享近日診間案例，一名大孩子因長期感冒發燒未見好轉求診，經檢查發現腳部出現密集「出血點」且伴隨骨頭疼痛，緊急轉診後確診為俗稱血癌的「兒童白血病」。

專家揭「超加工食品」致長期發炎 靠3招讓身體輕鬆運作

飲食選擇不僅關乎體態，更決定了身體老化的速度。食安專家與醫師近期紛紛引述國際研究指出，市面上常見的「超加工食品」是加速人體衰老與體力下滑的隱形殺手。若想逆轉老化、重塑健康的代謝環境，專家一致推崇長期遵循「地中海飲食」。

別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

近期食安問題頻傳，民眾在外用餐或點外送時，只留意食材新鮮度，往往容易忽略「餐具」的衛生。營養師黃雅鈺提醒，許多店家提供的免洗餐具都是「裸裝」且無外包裝保護，在存放與拿取過程中，極易成為傳播病菌的溫床，呼籲大眾務必提高警覺。

腸胃炎其實不能吃稀飯 醫揭「3大傷胃真相」：反而加重腹瀉

過去國人普遍認為腸胃炎時應吃白稀飯「清腸胃」，但這個觀念可能並不適用所有情況。近日一名網友在社群平台Threads分享就醫經歷，醫師不僅叮嚀腸胃炎期間嚴禁吃稀飯，還在衛教單上畫了大叉叉，直言稀飯會刺激胃酸分泌。

少子化生育困難最大挑戰 醫：高齡與胚胎品質影響受孕成功率

內政部最新統計，今年3月新生兒人數止跌回升，在整體生育環境嚴峻下，仍有許多難孕家庭不放棄希望。高齡44晴晴(化名) ，在多家生殖中心歷經試管療程失敗與流產，仍不放棄，苦盼4年終於在44歲成功懷孕，凸顯高齡夫妻生育挑戰。TFC台北生殖中心表示，在醫療團隊努力下，晴晴於39周順利足月生產，她哽咽說「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲。」

土方之亂延燒3個月還在亂…專家曝三大原因 呼籲中央協調配套解方

中央土方新制今年元旦上路，引爆各縣市「土方之亂」持續延燒。北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿點出三大問題，呼籲中央針對這些問題提解決配套，否則儘管新政立意良善，但民間腳步跟不上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。