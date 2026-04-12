專家揭「超加工食品」致長期發炎 靠3招讓身體輕鬆運作

飲食選擇不僅關乎體態，更決定了身體老化的速度。食安專家與醫師近期紛紛引述國際研究指出，市面上常見的「超加工食品」是加速人體衰老與體力下滑的隱形殺手。若想逆轉老化、重塑健康的代謝環境，專家一致推崇長期遵循「地中海飲食」。

食安專家韋恩在臉書粉專分享了一項來自義大利、長達16年的醫學研究。該研究證實，經常食用「超加工食品」（即看不出食物原型的加工品，如含糖飲料、泡麵、香腸、餅乾、重組肉等），會導致長輩的體力大幅衰退。

研究指出，這些食品中含有大量的化學添加物與高糖分，會使身體長期處於「發炎」狀態。這並非短期的影響，而是長達十幾年的累積傷害，不僅會讓肌肉力量（握力）與走路速度掉得比常人快，更會讓人提早進入老化與虛弱的「衰弱期」。

好消息是，飲食習慣是可以改變的。韋恩引述研究表示，若能遵循「地中海飲食」，多攝取蔬菜、水果、全穀物、橄欖油和魚類，就能將衰弱的風險大幅降低約70%。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘也曾發文指出，現代醫學正從單純的「治療疾病」（如降血糖、降血脂），走向「重塑代謝環境」的新思維。而地中海飲食正是讓身體能輕鬆運作的絕佳吃法。

張家銘解釋，地中海飲食富含多酚、Omega-3脂肪酸與膳食纖維，能為身體帶來三大關鍵改變：

1.降低發炎背景：減緩身體長期的低度發炎狀態。 2.提升細胞使用葡萄糖的效率：讓肌肉與肝臟處理血糖變得更順暢。 3.重整腸道生態：增加好菌，提升整體代謝與免疫穩定。

醫師強調，當這三方面同時改善時，身體的代謝彈性就會逐漸恢復。民眾在日常生活中也能察覺到明顯變化，例如飯後不易昏沉、褲頭變鬆、早晨精神變好且腸胃不再容易脹氣。長期下來，不僅能遠離代謝症候群，還能降低約三成的重大心血管事件風險，是現代人抗老與防病的實用指南。