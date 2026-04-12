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五泰輕軌路線近五股溼地 環團關注：施工、營運會增加環境壓力

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
五股濕地生態園區位於新北市二重疏洪道，是都會區少有的濕地景觀，特色為豐富的河口潮間帶生態、季節性候鳥棲息，及夏季壯觀的「千軍萬燕」賞燕活動。該地由荒野保護協會認養，兼具防洪、淨化水質與環境教育功能，是重要的國家濕地。圖／荒野保護協會提供
五股濕地生態園區位於新北市二重疏洪道，是都會區少有的濕地景觀，特色為豐富的河口潮間帶生態、季節性候鳥棲息，及夏季壯觀的「千軍萬燕」賞燕活動。該地由荒野保護協會認養，兼具防洪、淨化水質與環境教育功能，是重要的國家濕地。圖／荒野保護協會提供

五泰輕軌近日通過環評，環評委員提醒要落實濕地保育措施。五泰輕軌路線毗鄰五股溼地，環團憂施工、營運會增加環境壓力，新北捷運局允諾會避開環境敏感地區，兼顧生態環境。

荒野保護協會台北分會副主秘許元俊表示，雖然目前路線有避開當地珍稀豆娘－四斑細蟌主要棲地，但軌道沿著成蘆橋旁設置，仍難免憂心工程衝擊濕地生態，成蘆橋周邊是水鳥活動熱區，擔心輕軌營運後，頻繁的列車往來及燈光會對水鳥造成影響，希望後續作業對生態影響評估要更謹慎。

環評委員對五泰輕軌三大關鍵議題提出要求，首重濕地保育，要求強化五股濕地生態保育措施；地質安全要強化土壤液化潛勢區評估與防災應變；提出完善交通疏導措施降低衝擊。

新北市捷運局副局長鄭智銘表示，五泰輕軌路線在堤頂上，屬五股溼地邊緣，有盡量避開環境敏感地區，跟著成蘆橋路線，不會增加落墩，減少土壤擾動。

鄭智銘說，輕軌路線鄰近二重疏洪道旁五股溼地，生態保育是環評審查核心重點，施工期間將設置生物網或圍籬減少干擾，且避開動物繁殖高峰期。未來將進行樹木移植與補植，優先選擇原生種樹木，延續溼地生態鏈。

除確保生態，工程環境監控也是重要一環，輕軌約7公里高架段行經中度土壤液化潛勢區（包含蘆洲、五股、泰山段），環評要求須強化工程結構安全，避免對溼地地質造成衝擊。為保護疏洪道環境，環評要求控管土石方外運，避免對低水河槽區域造成汙染。

「綠色交通與遊憩結合，是一大效益」鄭智銘說，未來可將五股溼地與觀音山遊憩發展整合，利用輕軌帶動都會區休閒運動帶，讓自然生態與產業共融。

五股溼地生態園區位於二重疏洪道內，占地170公頃，是國家級重要溼地，新北高灘處與荒野保護協會共同維護。當地最指標性物種是四斑細蟌，是分布於東亞的珍稀豆娘，台灣僅存於淡水河流域（五股、社子島、磺港溪口）的感潮帶蘆葦叢，牠對環境要求極嚴（需半鹹水、高密度蘆葦），由荒野保護協會與政府合作復育。

五泰輕軌則是五股第一條捷運路線，全長11.61公里，設14座車站行經三重、蘆洲、五股、泰山，綜合規畫審查仍在初審，後續要送行政院核定。待政院公告後，工期預計7年，總經費約513.96億元。

立委林淑芳說，環評通過不等於全案定案，綜合規畫審查仍在初審，後續送行政院核定。她年初已發文敦促交通部加速，如今環評過關，更沒理由再拖，環評委員提醒的濕地保育、地質安全、交通衝擊會持續追蹤落實，希望早日動工，給地方一條安全的大眾運輸選擇。

四斑細蟌分布於東亞的珍稀豆娘，台灣僅存於淡水河流域（五股、社子島、磺港溪口）的感潮帶蘆葦叢。圖／荒野保護協會提供
四斑細蟌分布於東亞的珍稀豆娘，台灣僅存於淡水河流域（五股、社子島、磺港溪口）的感潮帶蘆葦叢。圖／荒野保護協會提供

淡水河 新北 環評

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