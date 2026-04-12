別只顧食材新鮮度…營養師揭免洗筷、湯匙恐怖污染源 3招教你安心吃

近期食安問題頻傳，民眾在外用餐或點外送時，只留意食材新鮮度，往往容易忽略「餐具」的衛生。營養師黃雅鈺提醒，許多店家提供的免洗餐具都是「裸裝」且無外包裝保護，在存放與拿取過程中，極易成為傳播病菌的溫床，呼籲大眾務必提高警覺。

黃雅鈺在臉書粉專指出，日前叫外送時，發現店家附上了「有獨立外包裝」的免洗湯匙，這讓她不禁回想起市面上多數的免洗餐具，其實都是無包裝的裸裝狀態。

這些裸裝餐具直接暴露於空氣中，若店家的放置區沒有良好覆蓋，容易沾染落塵，甚至吸引小生物爬行。更可怕的是，餐具會直接接觸到不同人的手或餐點外包裝，若餐飲人員在製備過程中有以下狀況，就可能引發嚴重的交叉污染：

金黃色葡萄球菌：若從業人員手部有傷口，且未確實包紮或戴上手套隔離，直接拿取裸裝餐具時便可能將病菌沾染上去。 沙門氏桿菌：若在廚房內處理過生蛋或生肉，雙手未徹底洗淨就去碰觸餐具，極易造成細菌殘留。 飛沫與病毒：在開放式的製餐環境中，說話或咳嗽的飛沫四散，也可能讓餐具表面附著各種病毒。

為了避免將看不見的病菌吃下肚，黃雅鈺強烈建議民眾盡量「自備環保餐具」，不僅衛生安全，還能在點餐時主動告知店家不需附贈免洗餐具，為環保盡一份心力。

若在不得已的情況下必須使用店家的免洗餐具，營養師也分享了幾個自保的實用小撇步：