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追螢光看過來！北橫賞螢地圖出爐 13處熱點全攻略

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園北橫賞螢季4月中即將登場，市府觀旅局公布「2026北橫賞螢地圖」，邀請遊客一同欣賞螢火蟲美景。圖／桃園市觀旅局提供
桃園北橫賞螢季4月中即將登場，市府觀旅局公布「2026北橫賞螢地圖」，邀請遊客一同欣賞螢火蟲美景。圖／桃園市觀旅局提供

春意漸濃，桃園北橫賞螢季4月中也即將登場，市府觀旅局今公布「2026北橫賞螢地圖」，調查北橫一帶的螢火蟲棲息地，並整合周邊地標導引，方便遊客精確定位，邀請國內外旅客日落後走進大溪與復興區山林，體驗「黑夜精靈」圓舞曲。

觀旅局長陳靜芳表示，桃園北橫一帶生態環境優越、低污染，賞螢熱點分布極廣，自大溪區延伸至復興區皆能尋獲螢光蹤跡。今年最佳賞螢期預計落在4月中旬至5月上旬，其中4月下旬將迎來螢火蟲數量高峰，並以「黑翅螢」為大宗。

陳靜芳指出，螢火蟲多於日落後陸續現身，活躍時間約持續至晚間8時，常見於草叢或水源周邊進行交配與產卵。熱門觀察點包含石門水庫溪洲公園、百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、枕頭山步道、角板山行館園區、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、溪口部落、小烏來風景特定區及羅馬公路等步道或開放園區。

賞螢範圍遼闊，觀旅局表示，遊客可參考地圖標示的周邊地標進行定位。為推廣深度生態教育並確保夜間山區安全，北橫沿線部分合法農場、民宿及特色餐飲業者，有提供專業生態導覽與帶看服務，計畫前往北橫1日遊或2日遊的旅客，出發前可先搜尋並電洽在地合法業者，確認開放時間、收費標準、導覽細節及周邊交通資訊。

觀旅局提醒，螢火蟲是環境監測的重要指標，棲地維護極為不易，請遊客務必遵守「三不一該」原則，不喧嘩、不捕捉、不照射，若必須使用手電筒，請務必包覆紅色玻璃紙，且光源僅限照射路面，嚴禁直射或平射草叢。

另，山區入夜後氣溫較低，且草叢蚊蟲較多，遊客應穿著長袖衣褲防止蚊蟲叮咬及草木割傷；賞螢熱點多位於山區步道或近水區域，路面濕滑且夜間視線不佳，切勿穿著夾腳拖、涼鞋或高跟鞋，以防滑倒或遭受蛇蟲侵擾；春季山區天氣多變，也建議隨身攜帶輕便雨具與防風外套，以應對突發降雨或低溫。

桃園北橫賞螢季4月中即將登場，市府觀旅局公布「2026北橫賞螢地圖」，邀請遊客一同欣賞螢火蟲美景。圖／桃園市觀旅局提供
桃園北橫賞螢季4月中即將登場，市府觀旅局公布「2026北橫賞螢地圖」，邀請遊客一同欣賞螢火蟲美景。圖／桃園市觀旅局提供

賞螢 北橫 螢火蟲

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