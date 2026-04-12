缺2700床！桃園長照量能逼近飽和 衛生局：擴大民間參與

桃園長照需求人口攀升，全市推估需1萬4700床，但目前僅約1萬2000床，仍有2700床缺口。市議員直言，各區長照單位資源分布不均，且BOO模式僅一家業者投入，憂心誘因不足。衛生局回應，市府已核准27家新機構籌設、約3600床，預計2027年至2031年間將陸續補足缺口，並以多元模式擴大民間參與。

衛生局統計，截至今年3月，全市計有161家住宿式機構，提供床位約1萬2000床，整體需求涵蓋率僅約80.2%。另全市目前設置78家A級單位、445家B級單位及417家C級巷弄長照站，其中，A單位個管師共298人，服務總案量約3萬1913人，平均每人約服務107案，量能吃緊。

議員李宗豪表示，桃園長照需求人口逐年攀升，現有床位與推估需求之間仍有2700床落差，此外BOO模式原是擴大民間參與的重要管道，但目前僅引進一家業者投入，誘因是否不足？市府應提出更積極的招商策略。

議員黃家齊也說，雖然全市已建置78家A級、445家B級及417家C級巷弄站，但各行政區資源是否均勻、能否跟上人口老化速度令人憂心，要求衛生局通盤檢討區域分配失衡問題。

衛生局長照科長余正麗回應，市府自2022年至2026年已核准27家新機構籌設、約3600床，預計2027年至2031年間陸續完成；除公私協力引導民間投入資源外，市府也同步運用衛福部獎勵計畫，對尚待布建區域新建一般住宿床位每床最高獎勵150萬元、失智專區每床最高160萬元，並透過社會住宅結合長照機構模式，於中壢區及八德區規畫共400床。

針對BOO模式推動進度，余正麗說，目前已有1案進入初審階段，規畫布建162床，正依審查意見補正可行性評估報告書，後續將辦理公聽會及相關審查；除BOO外，民間布建住宿式長照機構今年預計1家開始營運，提供128床。

至於資源分布不均問題，余正麗指出，大溪區及大園區因新設單位投入較少、部分單位量能調整，供給較不足，將規畫各增設1處A單位；B單位多數行政區介於330至430家之間，復興區僅273家，也會持續鼓勵服務單位將特約服務擴及偏鄉。