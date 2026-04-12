孩子反覆感冒別輕忽！醫見「腳冒紅點」驚覺不對 一驗竟是白血病

正值呼吸道疾病流行期，孩童感冒發燒稀鬆平常，但若發生在年齡較大的孩子身上且反覆不癒，家長務必提高警覺。兒科醫師許志煌分享近日診間案例，一名大孩子因長期感冒發燒未見好轉求診，經檢查發現腳部出現密集「出血點」且伴隨骨頭疼痛，緊急轉診後確診為俗稱血癌的「兒童白血病」。

許志煌在臉書發文提到，這名大小孩因病程拖延許久、家長焦慮不已。儘管周六門診繁忙，他仍特別放慢速度觀察，發現孩子除了反覆發燒，腳部還有密集的出血點，且孩子主動抱怨腳部疼痛。醫師直覺並非單純感冒，隨即要求轉診大醫院進一步檢查，最終證實了他的擔憂。

孩子的母親隨後帶著禮盒回診所致謝，透露孩子目前正接受專業治療。許醫師感嘆，看著母親一邊敘述照顧的辛酸、一邊落淚，十分令人不捨，但他也強調，現代醫療對於白血病的治療效果極佳，只要及早發現，康復機率非常高，因此醫界現多稱其為「白血病」，以減輕家長對「血癌」二字的恐懼。

另外，許志煌整理出白血病初期的關鍵特徵，若孩子出現8種症狀，應盡速就醫：

一、貧血：臉色蒼白、容易疲勞、活動力下降。 二、不正常出血：皮膚出現出血點、淤斑，或鼻血、牙齦出血不止（血小板功能受損）。 三、不明發燒：特別是發燒持續超過一周以上。 四、淋巴腺腫大：觸摸時不會疼痛、質地較硬且不易移動。 五、成長停滯：體重不明原因減輕，或身高體重長期沒有增加。 六、骨骼疼痛：尤其好發於膝蓋，疼痛感持續且與一般的「生長痛」型態不同。 七、器官腫大：癌細胞侵犯肝、脾、胸腺，導致腹部腫脹或呼吸不順。 八、嚴重感染：免疫力低下導致頻繁或嚴重的感染疾病。

許志煌強調，初期症狀可能僅是食慾下降、容易疲倦或反覆發燒，與一般感冒相似，容易被忽略，但若出現多項徵兆，就應儘早就醫檢查。