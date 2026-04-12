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失智症患者掌聲中找回笑容 醫院社區失智據點記憶保養班

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院社區失智據點記憶保養班舉辦「興大文青之旅」，醫護人員陪伴「記憶保養班」長輩走入大學校園體驗。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區失智據點記憶保養班舉辦「興大文青之旅」，醫護人員陪伴「記憶保養班」長輩走入大學校園體驗。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院社區失智據點記憶保養班舉辦「興大文青之旅」，醫護人員陪伴「記憶保養班」長輩走入大學校園體驗。一名男子失智不善表達，參加保養班二年後，在同學與醫護團隊陪伴下重拾唱歌興趣，更在大家的掌聲中找回笑容。

台中慈濟醫院社區健康中心行政主任賴怡伶表示，讓長輩走出醫院，可在真實的社會環境連結生活記憶。據點與中興大學園藝系跨域合作，讓長輩變身「大學生」坐進教室上課，真實的參與感提升長輩的自信與尊嚴，也是失智症照護非藥物治療的重要環節。

台中慈濟醫院記憶保養班長輩與家屬抵達中興大學小農市集，就在攤位前自然地與老闆互動、挑選食材，購物過程活絡了感官連結，瞬間就記起年輕時上市場買菜的經歷。

賴怡伶說明，失智症照護需要藥物與非藥物治療雙軌並行，走出家門活動能刺激身心反應，但許多家屬因擔心長輩在公共場所出現精神症狀而不敢出門，所以行程有護理師與身心醫學科主任許峰碩全程陪伴，讓家屬與失智長輩安心出遊。

家屬分享，她與失智的丈夫生都很期待戶外活動，加入記憶保養班二年，原本丈夫因失智而不善表達，在同學與醫護團隊陪伴下重拾唱歌興趣，更在大家的掌聲中找回笑容。她說照顧病人常會感到孤立無援，感謝醫院與團隊支持，在照護壓力沉重時能有傾訴與調適的出口。

中興大學 台中 慈濟

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