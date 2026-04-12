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台灣人都出國去玩了....衝擊動物農場 不敵大環境吹熄號燈

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱／宜蘭即時報導
宜蘭縣三星鄉「鹿爺爺」農場去年12月歇業，11月假日可見不少人潮。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣三星鄉「鹿爺爺」農場去年12月歇業，11月假日可見不少人潮。記者林佳彣／攝影

宜蘭現有25家業者取得合法動物展演許可，居全台之冠，爆量成長與鄰近大台北有關，三星鄉知名「鹿爺爺」農場開幕3年半，投注近4000萬元，但後疫情時代開放出國後，國旅不再是國人首選，景氣不再、轉型不易，去年底忍痛結束營業止損，也是宜蘭第2家合法但退場的業者。

「大環境是退場的主要因素」，鹿爺爺農場總經理李復玉說，宜蘭縣同性質的動物農場眾多，且鄰近天送埤的鹿爺爺距離宜蘭市區太遠，位處三星鄉最靠山邊，台北遊客開車南下不塞車1個半小時，10位遊客就有半數認為遠，途中還會經過不少動物農場讓遊客選擇。

李復玉說，還有一項因素是天候，山區容易下雨，暑假颱風過後，東北季風一吹，園區幾乎大半年都雨天，曾下雨下到草皮長菇，只要下雨就不會有遊客。

儘管如此，鹿爺爺也有過遊客絡繹不絕的光景。2022年4月試營運，不巧遇上新冠疫情，5月關門直至疫情較為穩定，6月中旬重啟營業，起初人潮不多也沒投放廣告，隨著口耳相傳，遊客愈來愈多，鼎盛時期單日可達1400人、甚至1500人，也有遊客回訪高達12次、14次，只因為喜歡沒壓力、舒服的園區。

不過，園區動物一開始只有互動性高且親人的梅花鹿、西非侏儒山羊、狐獴、水豚、錦鯉魚。李復玉說，當初預留空間，之後陸續加入新朋友黑尾土撥鼠、八點黑兔、小黃帽鸚鵡、龍貓、天竺鼠等12種動物，有些是添購、也有他人贈送，例如收養客人家中空間不足而無法飼養的蘇卡達象龜、柯爾鴨則是朋友送來。

李復玉說，動物們很喜歡跟飼育員撒嬌，飼育員真的都把動物當成是弟弟、妹妹。有隻母羊生產完因乳腺塞住而無法餵奶，就怕牠夭折，經獸醫建議下，飼育員不只上班人工餵奶，更自願下班載回家繼續餵養，隔天再載回園區，持續1個月之久。環境清潔也很重要，每周休園日大清消，平時不定期小清消，保持場域乾淨、減少蚊蠅。

李復玉認為，善待動物最重要，而評鑑確實是很好的手段。前年某次訪查，除了宜蘭縣政府官員，也有農業部、動物園、動保團體等10餘人到場訪視；宜蘭縣動植物防疫所更是不定期查看場域、動物狀態等，若需改善之處，也會提供精進建議。

她說，在申請動物展演之前提報相關計畫時，就有訂定獸醫師要定期檢查等規範，但是多久健檢一次，各家都有不同規定，我們認為兩個月一次對動物比較好。獸醫師定期一個月為員工線上上課，內容以動物照顧、疾病等有關，隔月則為動物健康檢查，包含打疫苗和除蟲針、化驗血液和糞便等。

要是緊急狀況則會送台北特寵動物醫院，李復玉說，只要早上接到員工電話，她就會心驚膽顫，曾有一隻20多公斤的水豚不明原因吐血，她趕緊開著自家車直送台北，幸好只是牙齒斷掉流血，沒有太大狀況。

疫情期間無法出國， 當時宜蘭天天塞車，2023年農曆春節連假湧到訪人潮，員工卻發現動物已經拒絕進食，繼續餵食並不是愛牠，李復玉做了關售票口的決定，一切都是為了動物福祉，雖不能餵食，但開放免費參觀、拍照、撫摸動物，讓遠道而來的遊客不至於掃興。如此作法，同年清明連假再一次。

李復玉說，好景不常，後疫情時代開放出國，國旅不再是國人首選。鹿爺爺2024年到訪人次下滑至每月只剩1成，員工數降至8人，董事長咬牙硬撐，直至去年每下愈況而決定止損，前後投資近4000萬元，最終虧損作收。11月30日最後一天營業，客人都超過下午5點才離開園區，當日到訪800人是疫後2年來最多的一天。

鹿爺爺走過3年8個月，諸多原因導致資方決定退場，動物們該何去何從？李復玉說，陸續有外縣市和本地業者洽詢轉手的可能性，經評估全數安置在屏東縣的潮州鐵道園區、福爾摩沙關懷動物愛兔協會、大仁科技大學。她認為，宜蘭整體市場頗具競爭，建議同業不要單一動物展演，可朝多元發展如規畫露營區等。

宜蘭縣「鹿爺爺」農場的動物們很喜歡跟飼育員撒嬌。記者黃義書／攝影
宜蘭縣「鹿爺爺」農場的動物們很喜歡跟飼育員撒嬌。記者黃義書／攝影

宜蘭三星「鹿爺爺」農場走過3年8個月，動物們最後全數安置在屏東縣3處地方。記者黃義書／攝影
宜蘭三星「鹿爺爺」農場走過3年8個月，動物們最後全數安置在屏東縣3處地方。記者黃義書／攝影

宜蘭三星「鹿爺爺」農場開幕3年半，投注近4000萬元，但景氣不再、轉型不易，去年底忍痛結束營業止損，員工當時忙著收拾設備。記者黃義書／攝影
宜蘭三星「鹿爺爺」農場開幕3年半，投注近4000萬元，但景氣不再、轉型不易，去年底忍痛結束營業止損，員工當時忙著收拾設備。記者黃義書／攝影

台北 台灣人 宜蘭縣

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