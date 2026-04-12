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春天來屏東聽音樂 屏東三大日今晚「韓國碧昂絲」唱跳女神孝琳登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東三大日音樂節10日起一連3天，昨晚湧入逾上萬人潮，今晚12日韓國唱跳女神孝琳登場，三大日讓大家從經典、搖滾到流行一次滿足，注入國際魅力。圖／屏東縣府提供
屏東三大日音樂節10日起一連3天，昨晚湧入逾上萬人潮，今晚12日韓國唱跳女神孝琳登場，三大日讓大家從經典、搖滾到流行一次滿足，注入國際魅力。圖／屏東縣府提供

2026屏東三大日音樂節，今年邁入第9年，從10日起一連3天在屏東縣立體育館前草皮登場，今晚12日韓國唱跳女神孝琳登場，三大日讓大家從經典、搖滾到流行一次滿足，注入國際魅力。

縣府傳播處表示，12日由韓國唱跳女神孝琳、情歌王子韋禮安、怕胖團、金曲新人someshiit山姆、陳忻玥、王艷薇等歌手熱力演出，帶來流行、抒情與節奏兼具的精彩舞台，再掀活動高潮。

昨天11日由粗大Band率先登場，接續胡凱兒以細膩真誠的歌聲打動樂迷，公館青少年則以青春奔放的樂團風格，唱出年輕世代的率性與態度，隨後登場李竺芯演唱「拌拌咧」、「阿美蝶」等金曲獎作品，鮮明風格掀起全場共鳴。最後登場的美秀集團接連帶來「戀人」、「電火王」、「愛情的大壞蛋」等人氣歌曲，上萬粉絲大合唱，展現美秀集團的強大吸粉號召力。

傳播處表示，屏東三大日音樂節今年邁入第9年，不僅成為南台灣春天最具代表性的音樂盛事之一，每年在臉書社群公開音樂節資訊，吸引鄉親熱烈留言，許願表演名單，期待透過3天活動，讓不同年齡層、不同音樂喜好的朋友們，在星空下聽音樂、唱金曲，感受專屬屏東的春日美好。

傳播處指出，除精彩的舞台演出，現場同步打造春天音樂市集，集結在地品牌與人氣攤商，涵蓋特色美食、風格餐車、手作選品及風格服飾等多樣內容。此外，服務台亦販售每年限定的文創商品，包含帽子、襪子、零錢包及聽團必備的毛巾，邀請民眾親臨現場，聽音樂、逛市集，體驗屏東的城市魅力。

無法到現場的樂迷，也可透過電視及網路平台同步觀賞演出。活動期間由MTV台、台視綜合台電視轉播，另有三立電視YouTube、Vidol TV YouTube、中華電信Hami Video及LINE TODAY等多平台同步直播，邀請全國及海外樂迷一同感受屏東春日音樂盛會。

屏東三大日音樂節10日起一連3天，昨晚湧入逾上萬人潮，今晚12日韓國唱跳女神孝琳登場，三大日讓大家從經典、搖滾到流行一次滿足，注入國際魅力。圖／屏東縣府提供
屏東三大日音樂節10日起一連3天，昨晚湧入逾上萬人潮，今晚12日韓國唱跳女神孝琳登場，三大日讓大家從經典、搖滾到流行一次滿足，注入國際魅力。圖／屏東縣府提供

韓國 韋禮安 屏東

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