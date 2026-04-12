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南屏防高溫 吳德榮：14日之前各地熱如夏

中央社／ 台北12日電

中央氣象署今天針對台南、屏東發布高溫資訊，注意攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今天至14日各地晴朗穩定，白天熱如夏；颱風辛樂克預估晚間增強為強颱，但距台遙遠、無影響。

中央氣象署今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、屏東縣為黃色燈號，注意氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至14日南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧，白天熱如夏；今天南台灣最高氣溫約在36度左右。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，15、16日微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴，北台灣高溫微降、各地仍偏暖熱；北台灣偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫降雨。

吳德榮表示，17日微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫降雨，其他地區仍為多雲時晴、北、東部高溫略降。18、19日天氣好轉為晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨。20、21日華南有水氣移入，大氣趨不穩定，雲量增多，午後有局部陣雨。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

吳德榮提到，中央氣象署最新資料顯示，第4號中度颱風「辛樂克」向關島方向前進，將於今晚8時左右增強為「強烈颱風」。最新歐美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖存在差異，但皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

台南 颱風 屏東縣

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