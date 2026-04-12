還有1到2波冷空氣 粉專：厚衣還不能全收

最近熱得像夏天，多數人都穿短袖衣服，冬衣可以收了嗎？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，厚衣，還不能全收。

「林老師氣象站」指出，根據中央氣象署最新系集模式模擬，統計自4月12日至4月25日前，台灣附近850hPa大氣溫度與降雨量距平預測，結果顯示：前期氣溫普遍均較氣候平均值略高，4月12至4月14日達到最高值。

4月17日至4月22日，評估將有1至2波較冷空氣再度南下，雖不能說到「冷」的程度，但至少是「涼」的等級；尤其是，4月19日至4月20日降溫最為明顯，備妥薄外套是有其必要的。4月23日之後，則再度回歸於接近氣候平均值。

「林老師氣象站」指出，降雨部份，由於中前期環境水氣減少影響，降雨機會普遍偏低，就算降雨，也以小雨形式最多；後期，尤其是4月22日至4月25日降雨訊號最為明顯，又以4月24日、4月25日的降雨強度最大，需再持續追蹤關注。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。