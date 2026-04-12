還是熱！今高溫36度 中颱辛樂克將增為強颱大迴轉

天氣還是熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。

今日南台最高氣溫約在36度左右，各地區氣溫如下：北部20至34度、中部21至34度、南部19至36度及東部18至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴、北台高溫微降、各地仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。周五微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。其他地區仍為多雲時晴、北、東高溫略降。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：周六、日(18、19日)天氣好轉為晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨的機率。下周一、二(20、21日)華南有水氣移入，大氣趨不穩定；雲量增多，午後有局部陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，吳德榮指出，中央氣象署12日2時最新資料顯示，第4號中度颱風辛樂克向關島方向前進，將於今日20時增強為強烈颱風。最新歐(ECMWF) 、美(GEFS)系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖存在差異，但皆距台灣及日本相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。