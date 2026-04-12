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本周油價不動 中油已吸收逾百億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美伊暫時停火，國際油價雖回軟，但仍處高檔。中油宣布，本周油價按兵不動，汽、柴油價格均不調整，九二無鉛汽油每公升售價維持卅二點四元、九五無鉛汽油每公升售價卅三點九元、九八無鉛汽油每公升售價卅五點九元、超級柴油每公升售價卅一元。

美伊戰爭爆發至今（十二）日為止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）、配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油吸收金額已突破百億元，總計為一○七點三億元。

美伊暫時停火，但和談沒有結果前，荷莫茲海峽還是沒船敢通行，中油一艘載著兩百萬桶原油的油輪，還卡在海峽內無法開出來。

中油董事長方振仁表示，美伊停火不代表海峽已開放，此處航行仍具高度危險性，船東及保險公司都不敢輕舉妄動。目前滯留在波斯灣內的船東普遍認為，兩國政府雖有暫時性的停火聲明，並不等同於海峽航行權的全面開放與安全解禁，現階段若冒然通行，仍面臨高度且難以預測的軍事危險。

至於這艘油輪能否在兩周內離港？方振仁表示，目前無法預判，要在海峽通行的標準作業程序、安全配套措施皆已明確，並獲得可靠執行依據後，滯留船舶才會陸續重啟航程離開荷莫茲海峽，如果可以離開，所有船東都會希望儘快駛出，把貨物交到貨主手上。

經濟部次長賴建信指出，中油、台塑這幾天都有油輪靠卸，經濟部對能源的掌握有信心；即使那艘兩百萬桶原油的船暫時無法離開荷莫茲海峽，中油也有向其他地區採購原油的規劃，包括已與沙烏地阿拉伯取得共識，繞道紅海從延布港出貨，下周就會裝船，最快五月抵台，維持每月一艘兩百萬桶中東油輪抵台的頻率。

中油說明，會積極洽購非洲、美國、澳洲等地原油，目前已完成九月份規畫；至於天然氣現貨調度，目前進度已到七月，八、九月氣源也會提早規畫。

荷莫茲海峽 油價 中油公司 美伊戰爭

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