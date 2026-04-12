短影音成癮、社群模仿效應 青少年用自傷換「被看見」

現代的青少年幾乎人手一機，社交網絡幾乎難以脫離網路社群，而全球青少年自殺率攀升，背後都直指與「網路」有關。第一線心理諮商師分析，青少年的理智系統「前額葉」尚未發育完全，常沉溺於「短影音」，會讓專注力下降，也難冷靜思考，當情緒無法被排解，常選擇「自傷」博得同儕的肯定。

根據衛福部統計，十五歲到廿四歲青少年自殺率，從二○一四年的每十萬人五點一人，到前年已攀升至十一點九人；十五歲以下自殺通報人次從二○一九年七九九一件，到二○二三年攀升至一點三萬餘件。

諮商心理師陳劭閔表示，社群媒體與智慧型手機的高度普及，已成為影響青少年心理的重要因素之一。透過網路，青少年更容易接觸甚至學習自傷相關手段；同時，社群平台上流傳的錯誤情緒抒發方式，常在同儕間引發關注，無形中形成模仿效應。

社群網路充斥大量的短影音，青少年不斷受到碎片化的刺激，改變青少年的大腦運作與情緒調節能力。臨床心理師黃揚文說，青少年大腦前額葉尚在發展，資訊快速流動，讓青少年與人真實的連結感變得薄弱，當出現人際或家庭關係挫折時，會因害怕他人眼光藏匿情緒，極易陷入絕望無助的惡性循環。

衛福部心理支持方案使用人數破三萬，其中，有卅人諮商後選擇自傷。黃揚文說，會使用心理支持方案的民眾，本身就屬「高風險族群」，能讓這群人願意踏出第一步已不容易。心理支持方案應與自殺防治體系更緊密銜接，首次諮商就應評估辨識高風險個案，採「首診即分流」，同步導入自殺防治資源，別等到三次諮商結束後才介入追蹤。

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