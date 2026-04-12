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接住孩子 心理支持方案 零自殺挑戰大

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

過去十年，台灣十五歲到廿四歲青少年自殺率翻倍成長，促使衛福部推出「青少年心理健康支持方案」。衛福部近期公布去年成果，十五歲到四十五歲有近三萬五千人使用此方案，逾六成是因焦慮、憂鬱參與計畫，但其中有卅人首次接受諮商後選擇輕生。衛福部指出，將強化方案的支持力道，盼即時接住高風險族群。

衛福部於二○二三年推出十五至卅歲「心理健康支持方案」，隔年擴大至四十五歲民眾，每年可免費三次諮商。衛福部近期公布「心理健康支持方案分析」報告，分析完成第一次諮商的族群，以去年一到九月的數據，女性使用此方案是男性的二點二二倍，年齡集中在十五到廿四歲，其次為廿五到卅四歲。尋求諮商的原因，有五成二是因為精神健康或物質濫用、四成四是感情或人際關係、一成一因工作或經濟議題。

報告分析使用首次使用心理健康支持方案者的死亡人數；十五歲到卅歲使用支持方案人數有三萬一千餘人，其中女性死亡人數有十八人、男性十二人。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，使用諮商方案仍死亡者，以十五歲到十九歲的風險最高，分析該年齡層正處於青少年發展過度期，情緒調節能力尚未成熟，若家庭與校園的支持系統都無法接住孩子，極可能在急性壓力下，做出衝動行為。

陳柏熹坦言，要透過諮商「百分之百」防範自傷行為極具挑戰。自傷行為通常不是突發事件，而是多重風險因子長期累積，並在急性壓力下引爆出的結果；不過，比對使用諮商方案與自殺通報人數，使用諮商者有九成以上過去完全沒有自殺通報紀錄，諮商方案確實成功觸及「隱藏求助者」。

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衛福部 自殺 青少年

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