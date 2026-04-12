郵政工會：長期缺工才是出包主因

中華郵政Ａ７物流園區內的北台灣郵件作業中心，才剛試營運不到一個禮拜，就爆出郵件投遞大延遲，員工加班忙到凌晨，儘管中華郵政解釋是因適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，但台灣郵政產業工會理事長廖迺辰直指，人力長期缺乏未補足才是核心，兩相加乘，就是讓一線員工承擔。

廖迺辰指表示，中華郵政長期人力缺乏未能補足，公司化後原本公務員不願轉任，資深人員退休或留守舊制，招聘新人速度也趕不及，加上又遇到Ａ７新環境作業，既有人力轉過去也有難度，才會發生郵務來不及處理的困境。

另名不願具名的郵局同仁表示，原本有經驗的一線員工，長年在台北上班上得好好的，結果現在突然要轉去桃園上班，光是通勤就成問題，有經驗的人員難以到位。

員工也提到，跟物流園區有關的單位包括資產營運處、物流園區籌備處、郵務處、資訊處、台北郵件處理中心等多個單位，主事者缺乏明確目標與統整能力，導致籌備同仁多被卡在冗長且頻繁的會議討論中，一線人員教育訓練不充分，也不清楚作業環境跟設備，郵務會塞一點都不意外。