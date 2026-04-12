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設備失靈 郵政A7園區 試營運屢出包

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
中華郵政斥資逾兩百億元，在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，預計五月全面啟用。圖／交通部提供
中華郵政斥資逾兩百億元，在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，預計五月全面啟用。圖／交通部提供

中華郵政斥資逾兩百億元，在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，預計五月全面啟用，其中「北台灣郵件作業中心」已在日前試營運，不料近日卻有員工爆料，因人力調度不佳、自動化設備常失靈，造成郵件處理嚴重塞車、毀損，導致員工加班到凌晨。

對此，中華郵政坦言，因近期適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，再加上Ａ７初期運轉過程中，作業流程與設備操作尚在磨合階段，已加派人手處理，預計明天恢復正常運作，影響用郵民眾權益，深表歉意。

占地約十七點一四公頃的Ａ７郵政物流園區，緊鄰機捷Ａ７體育大學站，於二○一八年六月動工，總投資額高達二二○億元，園區規畫物流中心、北台灣郵件作業中心、資訊中心、訓練中心及工商服務中心等五大中心。

其中北台灣郵件作業中心整合原台北與桃園郵件中心，未來負責北北基桃、新竹、宜蘭、花蓮，以及離島的函件與包裹處理，是郵政轉型重要據點，不料才剛試營運就爆出慘況。

有郵局員工爆料，指因應Ａ７即將啟用，內部先後整併限時、掛號函件與平信作業單位，各單位約一半至四分之一人力調往Ａ７與桃園中心整合，導致兩地人力同時吃緊，有人忙到難以負荷，有人卻找不到事做，分散到兩地的人力都無法消化郵件量，搞到最後大家都加班到深夜，甚至清晨，還是有大量郵件處理不及。

此外，斥資數億元的自動化設備也被指驗收未過，啟用後頻傳失靈，影響分撿效率。郵局員工諷刺「大件上不去、小件飛出去」，還有郵件卡在輸送帶遭損壞，包裹也掉落地面。

對此，中華郵政郵務處表示，北台灣郵件作業中心初期負責處理桃園、蘆洲、五股及八里等地區收寄的郵件，近期適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，再加上郵件作業中心甫啟用，同仁對作業環境及設備尚在熟悉階段，致部分郵件未能於規定時效內處理完畢並運至全國各地投遞。

中華郵政指出，將持續強化智慧分揀、自動化作業及整體物流效能，加強人員熟悉新設備操作訓練，並持續調整作業模式。如有限時郵件、快捷郵件遞送延誤情形，民眾得依郵政法第廿九條規定申請補償。

中華郵政 桃園

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