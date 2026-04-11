2026癌症論壇／專家揭露癌症最新延命、續命策略 民眾收穫滿滿

「隔壁患者用標靶藥物效果很好，為什麼我不能用？」、「當肺癌標靶藥物出現抗藥性，該怎麼辦？」在2026癌症論壇「AI智慧抗癌-溫暖同行，以愛守護癌友」的活動會場，多名癌症治療專家分享標靶治療、免疫治療、組合式療法、質子治療等創新趨勢，並針對上述問題，提出專業說明，也讓在場約三百位民眾更了解癌症最新延命、續命策略。

找到驅動基因突變 是關鍵第一步

對於「哪些癌症病患適合使用標靶治療？」議題，台中榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森說，關鍵在於是否有找到致癌的驅動基因。像有一名帶有ALK突變的65歲女性，接受標靶治療後存活逾10年，甚至能種菜、運動、帶孫子；另有KRAS與BRAF突變患者，也因精準用藥而長期穩定控制病情，因此，透過基因檢測找出驅動突變，已成肺癌治療的關鍵第一步。

肺腺癌中約有二至三成屬少見基因突變，如HER2、KRAS等，若僅做單基因檢測，可能無法辨識，錯失精準治療機會。目前健保僅給付EGFR與ALK兩種單基因檢測，並部分給付NGS的多基因檢測，MGT則需自費。但部分少見基因的標靶藥物已有給付，經濟許可的患者，可評估進行更全面的檢測。

曾政森以HER2為例，他說，過去這類病患，主要仰賴化學治療或免疫治療，現在臨床試驗已經有標靶藥物成功，而且拿到美國FDA的許可，這類患者也即將迎來新的治療選擇。

每一線治療策略 都是延命關鍵

事實上，以肺癌治療來說，在台灣，約有一半左右的病患帶有EGFR基因突變，因此相關標靶藥物治療策略是很重要的，尤其「標靶藥物導致之抗藥性」的問題更是值得關注。台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻表示，目前，因雙特異性抗體藥物與各項組合療法的問世，病患的治療選項更多樣化，治療後產生抗藥性的範圍、複雜性也可望縮減。

羅永鴻分析，對於EGFR突變的肺腺癌病患，治療策略主要在於延長前線藥物的使用時間，進而延緩進入下一線如化療等療程。近期已有研究顯示，若晚期肺癌病患於第一線即使用「第三代EGFR標靶藥物」合併「雙特異性抗體」組合治療，相較於單用第三代EGFR標靶藥物，預估至少增加十二個月以上存活時間，並減少抗藥性的發生。

上述現象主因在於，除了第三代標靶藥物可阻止腫瘤生長、擴散外，另外運用「EGFR-MET」雙特異性抗體，可阻斷癌細胞的生長訊號，並幫助免疫系統辨識並清除癌細胞，進一步提升治療效果、減少抗藥性發生。

羅永鴻提醒，為了爭取更多生存機會，晚期肺癌的治療原則為「先詳細檢查，再審慎治療」，期待病患透過醫病共享決策與臨床病情資訊，選擇最適合、最佳的一線治療策略，以幫助延長生命。

創新藥物問世 病患擁有更多選擇

林口長庚紀念醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文也表示，目前，肺癌標靶治療的進展突飛猛進，新藥研發的腳步也越來越快，包括針對NRG1突變、EGFR外顯子20、ALK突變、ROS-1突變與KRAS G12D所設計的標靶藥物等，皆陸續問世，這也代表未來病患的選擇也會越來越多。

「癌症是一種基因突變的疾病。」柯皓文強調，在台灣，約有60-70%的肺腺癌病患可檢驗到基因突變，目前已有19種癌症基因檢測納入健保給付，且健保已針對BRCA基因檢測、小於一百組基因的小套組、大於一百組基因的大套組等三類套組提供定額給付，透過醫病共享決策，可讓病患有更多選擇，選擇治療策略也更有客觀依據。

多發性骨髓瘤 四合一療法現曙光

不只肺癌，像多發性骨髓瘤的治療，也引起關注。中華民國骨髓移植學會理事長葉士芃解釋，多發性骨髓瘤是由於骨髓內的漿細胞異常增生所致，並會導致貧血、腎臟病及骨折等嚴重症狀。

葉士芃形容，癌化後的漿細胞會挾持骨髓內的「間質細胞」作為通訊橋樑，進一步活化負責分解骨頭的「噬骨細胞」，當噬骨細胞受刺激後，便會啃食骨骼組織，導致病患骨骼出現許多溶骨性空洞。同時，被活化的周圍細胞還會提供養分、激素與生長因子，助長癌細胞不斷分裂增生，造成病患骨骼痠痛，生活、行動皆大受影響。

根據台灣的流行病學數據，多發性骨髓瘤大多好發於68至70歲高齡族群，通常無法移植骨髓達到根治。葉士芃分享，近年治療已有進展，在原有由標靶藥物、免疫調節劑與類固醇組成的「三合一療法」基礎上，進一步加入單株抗體（Anti-CD38），形成新的「四合一標靶治療」。相較傳統化療平均約2.6年的無惡化存活期，若第一線使用患者可以維持6年，同時降低45%的死亡風險。

質子合併免疫治療 有效提升存活期

談到肝癌的創新治療策略，林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩提到，2026年最新肝癌治療指引以免疫治療為第一線用藥，但僅有20至30%患者接受免疫治療腫瘤會縮小，平均存活期約1.5年。長庚團隊研究發現，質子治療合併免疫治療可使兩年存活率，從單純質子治療的53%提升至77%，更能有效降低遠端轉移復發的風險。

自2015年，長庚醫院體系即引進質子治療設備，病患接受治療後，兩年腫瘤控制率高達89%，顯著優於傳統光子的33%，且能大幅降低肝衰竭與出血等副作用，為了克服放射治療後的遠端轉移風險，長庚團隊也透過質子射線活化全身性抗癌免疫反應，以「質子合併免疫治療」模式，使病患的兩年存活率提升至77%，無遠端轉移機率更達到83%，目前此研究成果已發表於頂尖國際期刊，為肝癌患者帶來新希望。

免疫治療 訓練T細胞辨識敵人

在癌症治療策略中，相較於化療是地毯式轟炸，免疫療法則是喚醒免疫系統中的T細胞，以T細胞的力量精準打擊腫瘤。林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師黃文冠形容，癌細胞表面的PD-L1 蛋白就像偽裝衣，使 T 細胞無法辨識敵人，免疫藥物的作用是阻斷癌細胞與PD-L1與PD-1結合，讓T細胞重新辨認並發動攻擊。

與化學治療的作用機制不同，免疫治療的副作用也不一樣，較少掉髮或噁心問題。黃文冠指出，常見且相對輕微的副作用，包括約三至四成患者會出現皮疹，另有一至二成可能出現腹瀉或腹痛，以及一至二成會有內分泌功能異常。

此外，接受免疫治療的病患中，約有3%至5%的肺炎機率，以及不到1%的心肌炎風險，雖然罕見卻可能危及生命。免疫副作用可能在治療數月後才出現，甚至停藥後仍需追蹤。黃文冠呼籲，當有異常症狀，及早告知醫療團隊是保命關鍵，病患千萬不要為了擔心藥物被停用而忍耐不適。

2026癌症論壇議程連續兩天，因為大家參與踴躍，明天（4月12日）第二天議程加開報名，歡迎參加。

報名網址：https://event-health.udn.com/campaign/health_2026cancer-215

在2026癌症論壇，林口長庚醫院腫瘤科副教授級主治醫師黃文冠以「像化療一樣不舒服嗎？免疫藥物種類與副作用介紹」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文以「從基因到用藥：癌症標靶治療的關鍵突破與最新趨勢」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩以「當質子遇上免疫治療：改寫肝癌存活率的關鍵策略」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，臺北榮總胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻以「掌握『一線治療』黃金期，肺癌治療新曙光」為題，進行演養。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，中華⺠國骨髓移植學會理事長葉士芃以「多發性骨髓瘤治療接軌國際，早期前線介入為關鍵！」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩以「當質子遇上免疫治療：改寫肝癌存活率的關鍵策略」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

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在2026癌症論壇，臺中榮⺠總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森以「揭開肺癌少見驅動基因，看見精準治療的新曙光」為題，進行演講。記者林俊良／攝影

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