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2026癌症論壇／藝人周丹薇分享從照護者心碎之路 找到出發力量

聯合報／ 記者許凱婷蘇湘雲／台北即時報導
在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇以「當家人成為癌友，周丹薇的照顧者生命課。」為題進行分享，她的真摯話語，讓在場民眾十分動容。記者林俊良／攝影
在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇以「當家人成為癌友，周丹薇的照顧者生命課。」為題進行分享，她的真摯話語，讓在場民眾十分動容。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇提起在癌症親人照護之路上，最令她心碎的，莫過於陪伴罹患惡性黑色素瘤的母親，並看著母親受苦，卻完全無能為力的時刻，當時，她母親因病導致皮膚呈現黑色龜殼狀態，還滲出膿液、疼痛不堪，她母親看著自己的身軀，絕望哭喊「我還是人嗎？」此時，她卻只能淚眼相望，回想起當時情景，周丹薇眼眶泛淚，不捨之情溢於言表，在場觀眾莫不動容。

周丹薇談起，母親生病的時候，她有一位朋友來探望母親，但卻只是隔著窗戶，客套問候幾句話，完全不敢靠近她母親，然後就匆匆離去，她母親為此感到非常難過、挫折，問著她「我是得傳染病嗎？為什麼妳朋友不敢靠近我？」從此，周丹薇認清那位朋友的真面目，並從此不再與那位朋友聯繫，而她也更加深刻感受到罹癌者往往更需要親友的尊重、接納與溫暖陪伴。

對於母親罹癌一事，周丹薇曾懷疑母親是睡前塗抹的涼膏出問題，更認為可能是當時為了照料父親，疏忽母親嘴角的帶狀皰疹，導致母親右耳失聰，但在一次次的照顧經驗中，周丹薇也領悟到如何用彩衣娛親、寓莊於諧的方式陪伴罹癌親人，並減輕彼此壓力。

「這病好不了了！媽媽不能永遠陪妳一輩子，妳要試著學習一個人生活。」周丹薇回首當時母親離開之前的叮嚀，雖然從2000年起，她的天就像是塌了一樣，接二連三的噩耗讓她措手不及。先是將軍父親，在短短兩個月內從健檢正常到肝癌末期；接著是前夫因疏於保養，讓消失的胸腺癌捲土重來，奪走其生命，最後則是摯愛的母親因皮膚癌而逝世，但每當想到母親離開前的話語，她就重新得到前進的力量。

後來周丹薇到義大利學習琉璃製造、琉璃藝術，在專注當中，逐漸也讓情緒穩定下來，身為資深照護者的她，體悟到面對病魔，照護者「不僅是照顧者、陪伴者更是保護者。」除了協助舒緩身體的苦痛之外，更要呵護癌友的心靈。

2026癌症論壇議程連續兩天，因為大家參與踴躍，明天第二天（4月12 日）議程加開報名。在第二天，將由台北醫學大學名譽教授韓柏檉進行名人分享，歡迎參加。

報名網址：https://event-health.udn.com/campaign/health_2026cancer-215

在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇以「當家人成為癌友，周丹薇的照顧者生命課。」為題進行分享，她的真摯話語，讓在場民眾十分動容。記者林俊良／攝影
在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇以「當家人成為癌友，周丹薇的照顧者生命課。」為題進行分享，她的真摯話語，讓在場民眾十分動容。記者林俊良／攝影

在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇以「當家人成為癌友，周丹薇的照顧者生命課。」為題進行分享，她的真摯話語，讓在場民眾十分動容。記者林俊良／攝影
在2026癌症論壇，知名藝人周丹薇以「當家人成為癌友，周丹薇的照顧者生命課。」為題進行分享，她的真摯話語，讓在場民眾十分動容。記者林俊良／攝影

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