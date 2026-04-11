2026癌症論壇／專家提醒：打瘦瘦針 竟會影響大腸鏡檢查結果

「打瘦瘦針可以做大腸鏡嗎？」在2026癌症論壇會場的Q&A時間，面對主持人提問，與新光醫學中心、健檢團隊進行醫療合作的昕新智慧診所院長朱光恩提醒，瘦瘦針會減緩腸胃蠕動、延遲胃排空，若有施打瘦瘦針或相似成分藥物而未停藥，由於食物消化時間拉長，進行大腸鏡檢查前，即使使用清腸藥，食物仍可能滯留於胃部，腸道也常塞滿糞便，因此建議做大腸鏡檢查前須暫停注射瘦瘦針，以免干擾大腸鏡檢查、判讀。

依台灣消化系醫學會建議，大腸鏡檢查前，如果正在注射瘦瘦針，至少要停用一劑，若為每周注射一次者，通常前一周暫停即可，以確保腸道清潔、清空、提高檢查準確性。

「你們的大腸鏡會『唉』嗎？」在2026癌症論壇中，朱光恩這句幽默的提問，語帶雙關。「會唉」是台語發音，也是AI的諧音，他也藉此提醒民眾：隨著醫療科技進步，選擇有AI輔助的大腸鏡檢查，已成為提升精準度的關鍵。

朱光恩指出，大腸癌在台灣發生率居高不下，每十萬人約45.1人罹患，且有年輕化趨勢，約四分之一患者小於50歲。臨床上，他曾遇過32歲女性確診案例，顯示早篩的重要性不容忽視。

他強調，AI腸鏡是近年重要突破，「就像醫師的第三隻眼睛」。在檢查過程中，系統可即時框選疑似病灶，協助辨識容易被忽略的扁平型息肉。過去醫師高度仰賴經驗與專注力，但長時間檢查難免疲勞，AI則能穩定運作、降低漏診風險，並提升腺瘤偵測率（ADR）。研究顯示，ADR每提升1%，可降低約3%的大腸癌死亡風險。

朱光恩也提醒，一次高品質的大腸鏡檢查，須具備三大指標：良好的腸道清潔、完整達到盲腸，以及足夠的息肉偵測率。民眾除定期每隔兩年接受糞便潛血檢查，有家族史的人也應提早安排腸鏡檢查。

此外，有些民眾可能會有疑問「怎麼知道醫師有沒有把大腸鏡做完？」對此，朱光恩表示，關鍵在於大腸鏡檢查是否「抵達盲腸」。民眾可看報告是否註明，或回診直接詢問醫師；一般來說，專業醫師的盲腸到達率應達90%以上。但若腸道彎曲或沾黏，醫師可能基於安全而不強行完成，以免撐破腸子，造成危險。

「大腸癌是可以預防的癌症。」朱光恩強調，多數大腸癌腫瘤是由息肉演變而來，即使不到1公分的微小息肉，也可能已是腺癌，因此及早發現、及早切除，才是預防關鍵。

2026癌症論壇議程連續兩天，因為大家參與踴躍，明天第二天（4月12 日）議程加開報名，歡迎參加。

報名網址：https://event-health.udn.com/campaign/health_2026cancer-215

2026癌症論壇，聯合報健康事業部策略長洪淑惠（左起）、林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩、林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文、中華⺠國骨髓移植學會理事長葉士芃、昕新智慧診所院長朱光恩、臺北榮總胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻、台中榮⺠總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩，一同合影。記者林俊良／攝影