油價漲 國泰航空調整5月中旬至6月底客運航班

近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響。自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水準，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。

航空燃油的價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近期均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至 2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。

過去一個月以來，國泰已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升。儘管已採取不同辦法應對，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊。

削減運力是迫不得已的最後選擇。為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，而香港快運亦將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。

在此期間，國泰航空將取消占總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，香港快運將取消占總數約6%的客運航班，亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。

所有受影響顧客將於2026年4月13日（星期一）或之前獲通知其新航班的安排。

此外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。

國泰航空這次航班整合決定經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低。謹就此為顧客帶來的不便衷心致歉。

國泰航空和香港快運計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。 在這段嚴峻時期，將保持靈活應對，並致力維持航線網絡及航班班次，以保障顧客、商業夥伴及香港國際航空樞紐的利益。