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白沙屯媽「急行軍」去回僅3.5天！14日到台中龍井 交通管制曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香明晚起駕，今年破46萬人報名創新高，起駕、回鑾皆僅3.5天「急行軍」。圖為去年遶境盛況。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香明晚起駕，今年破46萬人報名創新高，起駕、回鑾皆僅3.5天「急行軍」。圖為去年遶境盛況。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香明晚起駕，今年破46萬人報名創新高，起駕、回鑾皆僅3.5天「急行軍」。台中市警局烏日分局說明，鑾轎預計4月14日進入龍井區，警方當天上午6時至下午4時實施彈性交通疏導管制，並依鑾轎位置滾動修正。

白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年預計明晚起駕，16日抵達北港、20日回宮，起駕、回程均為3.5天，進香時間較去年短，對隨香信眾是一大挑戰。

龍井區市民說明，白沙屯媽祖往年多走沙田路段接大度橋進彰化，回鑾從中彰大橋走西濱路北上，去年起駕、回鑾都行經西濱路，讓當地民眾津津樂道。

烏日警分局說明，因應白沙屯媽起駕將有大量信徒跟隨鑾轎，4月14日上午6時至下午4時實施彈性交通疏導，若鑾轎走沙田路段，​龍井區封閉沙田路四段中油加油站 至中華路一段路口，大肚區封閉沙田路三段與自由路北端口至沙田路二段與自由路口，並封閉​大度橋北端口至南端口慢車道（往彰化方向）。

烏日警分局指出，若鑾轎走西濱路段，管制​西濱路二、三段外側兩車道，汽、機車請一律改走快車道，當鑾轎進入中彰大橋時，管制中彰大橋（南下往彰化），禁止大型車進入，欲前往彰化車輛請提前改道台61線。

烏日警分局今年動員190名警力、民力護轎，設置「檢扒兼防踩踏小組」，在人潮擁擠處守護信眾的安全，另外結合無人機的高空巡視，全面掌握現場動態，達到無死角安全維護。

烏日警分局長謝博賢建議，由於白沙屯媽祖行經路線不固定，用路人可透過相關APP或網路資訊，隨時掌握鑾轎位置，信眾盡量搭乘大眾運輸工具或多利用替代道路，並配合警方引導。

北港 媽祖 彰化 白沙屯 遶境

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