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撐不住！油價不堪負荷 國泰航空宣布5月中旬起減2%客運航班
油價飆漲，甚至加不到油，航空公司已不堪負荷。國泰航空表示，將調整五月中旬至六月底客運航班運力，取消占總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。
航空燃油的價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近期均大幅攀升。根據國際航空運輸協會（IATA）公布的數據，截至 2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。
國泰航空表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響。自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。儘管已採取不同辦法應對，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊。
為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空表示，將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，而香港快運亦將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。
在此期間，國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，香港快運將取消佔總數約6%的客運航班，亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於2026 年4月13日（星期一）或之前獲通知其新航班的安排。
此外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。
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