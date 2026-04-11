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吳炫三新作登巴黎 以原始生命力對話世界
法國春季規模最大的藝術博覽會——ART PARIS，將於4月8日至12日在巴黎大皇宮盛大登場，台灣著名藝術家吳炫三獲邀參展，與來自全球20個國家的藝術家和165家畫廊進行對話。
吳炫三旅居法國逾三十年，1998年獲法國政府授勳「文化騎士勳章」，成為繼朱德群、趙無極後，第三位獲此榮銜的華人。本次參展的12件作品，展現其橫跨數十年的創作能量與獨特藝術語彙，其中包含7件平面繪畫與5件立體雕塑，呈現其長期關注的「原始生命力」與人類精神本質。不僅展現其創作脈絡的延續與深化，也為國際藝術舞台帶來來自台灣的獨特視角。
作品〈商量〉以台灣傳統材質「藺草」為創作媒介，透過層層堆疊的肌理與自然質感，展現未經修飾的時間痕跡，流露出一種原始而深沉的殘美之感。
〈王〉則運用厚重麻布與強烈的紅、黑色調構成視覺張力，形塑出權力與能量的凝聚，傳達出如王者般的威嚴與爆發性的生命氣勢。
而〈野性的爆發〉，則以強烈動感回應當代處境。吳炫三指出，在科技文明快速發展的時代，人類的耐力與韌性逐漸弱化，但潛藏於內在的原始能量依然存在。透過作品，他試圖喚醒人類內在的本能與力量，激發自我潛能，重新連結生命最純粹而強烈的動能。
這一場國際級的盛宴，展出現代藝術、當代藝術以及設計作品，是藝術家、畫廊經營者、收藏家與藝術愛好者交流的平台。吳炫三的作品，更是展中焦點，吸引不少人駐足。
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