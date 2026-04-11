退工會還被連扣2個月會費？高醫工會、院方各執一詞羅生門

高醫工會2月爆出退會潮，總院中和紀念醫院某部門幾乎全退，不過傳出3、4月薪水卻被照扣會費，引發不滿。高醫工會理事長柯心炫回應，工會2月起月扣改年繳，未再提供扣款名單，院方3、4月依哪份名單扣款不得而知，退會員工遭院方扣錢，可申請扣款證明，向工會要求退費。院方強調，扣款皆依工會提供名單辦理。

有高醫員工今向媒體爆料，指加入工會20多年，每月繳會費130元，但近期認為工會「收錢沒做事」、「爭取權益也不符合期待」，2月起陸續有人退會，據了解，某部門行政、督導、護理長退了20多人，3、4月仍被扣會費，對此，院方人資解釋，是因為沒收到退會名單的通知。

柯心炫今受訪表示，今年47人退會，其中21人退休或離職，主動退會為26人，理由多是拒絕會費由月扣改年繳，抱怨一次拿出太多錢，還說被賺走利息，但工會屬於全體會員，旨在照顧會員，例如今年30周年五一勞動節發500元禮券，每年員工旅遊補助1000元，會費都用在會員福利上。

柯心炫也解釋，會費流程皆依「工會法」由院方代扣後撥給工會，去年會員大會決議改成年繳，是希望帳目更公開透明，過去月扣時，常發生扣款日期混亂、或整個月都沒扣，工會沒收到撥款，院方只回一句「這個月比較忙」就帶過去。

柯心炫說，為讓工會財務穩定、更有保障，1月16日行文給院方要求月扣改年繳，並提供會員名單近4000人，並於1月26日公告。未料，院方並未採年繳扣款，仍維持月扣，由於涉及個資，院方也未提供已完成扣款名單給工會，導致工會無法掌握誰被扣、誰沒被扣。她強調，中途退會都可退費，只要拿出扣款證明就能辦理。

她也澄清，理事長不支薪、義務幫忙，「收錢沒做事」是莫須有的指控，她上任以來，替會員爭取加班費、多次申請勞檢、申訴單達成率9成以上，照顧會員權益，並反問「爭取哪種權益才是他們想要的？」她也說，接下來將替會員追溯5年加班費，總金額約7億至12億元，預估超過2000名人受惠。

院方表示，配合工會法第28條規定，每月依據工會提供之會員異動名冊（入會或退會），辦理員工薪資代扣（或停扣）事宜，扣款作業完成後，於次月提供員工姓名及扣款金額之清冊予工會核對，並將代扣款項全數撥付予工會。

院方說，工會會員名單維護屬工會自治範疇，入、退會申請均由員工逕向工會提出，均依工會提供名單據以執行代扣，是否停扣應以工會正式通知本院名冊為準，但工會1月30日後均未再檢送會員異動名冊（入會或退會），處理程序上並無不當；5月後扣款將依工會4月9日再提供的最新名冊辦理。