重返非洲豬瘟非疫國短短3天 新加坡首先恢復台灣生鮮豬肉輸銷

農業部今於臉書宣布表示，防檢署接獲駐新加坡代表處通報，正式恢復我國生鮮豬肉輸銷，成為台灣恢復非洲豬瘟非疫國後，第一個宣布重新開啟輸入的國家。農業部也將持續爭取恢復我國種豬輸至菲律賓、越南，以及生鮮豬肉至菲律賓。

去年10月台中畜牧場爆發非洲豬瘟，經嚴密管控與監測，今年2月我國正式向世界動物衛生組織（WOAH）遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請文件，農業部說，當時也同步將資料送到新加坡與菲律賓兩國評估。

農業部說，就在4月6日正式獲WOAH核可，重回亞洲唯一「三大豬病非疫國」後的短短三天，就傳來新加坡正式同意恢復我國生鮮豬肉輸入的好消息。

農業部表示，接下來將跟產業密切合作，持續推動台灣豬肉外銷，並爭取恢復我國種豬輸出至菲律賓、越南及生鮮豬肉至菲律賓。讓台灣豬再次走向世界、香飄國際。