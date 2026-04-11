2026癌症論壇／沈玉琳鼓勵癌友「別把自己當病人」謝護理師並致敬

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」今天舉行，罹患血癌的知名主持人沈玉琳以自身經驗，建議癌友，「別把自己當病人」；他也說，這場突如其來的大病，讓他在加護病房經歷人生最「沒尊嚴」的時刻，也看見護理人員的辛苦，致上滿滿的敬意。

2026癌症論壇今年是連續第八年舉辦，邀集關心癌症議題的立委、衛福部官員及醫界專家分享治癌趨勢，論壇從政策方向、醫療創新與AI科技應用等面向，共同勾勒抗癌新趨勢，是國內癌症政策與臨床實務的重要交流平台，請到沈玉琳以癌友身分分享抗癌經歷。

議程連續兩天，因為大家參與踴躍，明天第二天議程加開報名，歡迎參加。報名網址：https://event-health.udn.com/campaign/health_2026cancer-215

沈玉琳現身2026癌症論壇分享治癌經驗，全場氣氛來到高潮。他說，去年7月身體突然不適，起初以為是自律神經失調，甚至還拿了藥，自嘲自己以為是神經病。但他一天比一天虛弱無力，從攝影棚走去坐電梯都困難。所幸他去奇楊聰才診所，院長楊聰財非常警覺，請他立即去三總急診。

來到三總急診，發現他的血紅素數值竟已降到驚人的2.6，遠低於正常值13至18，白血球數值達廿二萬，確診為白血病。

沈玉琳笑稱，自己得了「韓劇女主角才會得的病」，一開始上網查資料，看到的盡是負面案例，一度以為瀕臨死亡邊緣。後來才確認是基因NPM1變異，屬於相對好處理的類型。化療副作用對他來說算輕微，輸血前打的抗組織胺甚至讓他有「幸福感」。

歷經住院七個月、五次療程，如今他的檢測報告顯示「NPM1 mutant is not detected」，代表致病基因已檢測不到。他特別感謝楊聰才及一路上的醫療團隊，更呼籲癌友「不要把自己當病人，更不要自怨自艾。」如今他逐漸康復，準備重返工作崗位，繼續帶給大家歡樂。