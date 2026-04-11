2026癌症論壇／AI智慧抗癌 陳建仁：科技結合數據 也需要溫暖的支持

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」今天舉行，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，與民眾共同分享最新治癌趨勢。專家指出，AI科技發展，強化篩檢工具，利用大數據，但追求存活率同時，也須關注癌友生活品質，重視「生活率」。

2026癌症論壇今年是連續第八年舉辦，兩天議程上午揭幕，多位重量級專家發表演講，中研院陳建仁拍攝影片強調癌症治療的重要，立委王正旭、國衛院長司徒惠康、中研院士吳成文、林口長庚院長陳建宗、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、國策顧問簡文仁等共同參與。議程連續兩天，因為大家參與踴躍，明天第二天議程加開報名，歡迎參加。

報名網址：https://event-health.udn.com/campaign/health_2026cancer-215

陳建仁因參與國際會議，透過影片與大家分享，癌症及早發現、及時治療，已成為可面對，用心照顧的疾病，應善用科技力量，結合數據治理、AI應用，讓癌症治療貼近病友需要，早期照顧身心復健，給予溫暖的支持，朝健康台灣願景前進。他表示，政府擴大公費篩檢、強化新藥可近性，國衛院則持續推動生物資料庫，大數據平台建置，讓癌症醫療從一體適用，進到量身打造。

國衛院長司徒惠康指出，癌症治療推陳出新，從早年的化學治療、標靶治療，至近年十多年免疫治療成為治癌趨勢，但癌症患者並未減少，美國癌症研究協會統計，2040年全球癌症患者數量將達2千8百萬人，且死亡率與2020年相比未顯著下降。他強調，防癌必須全方位思考，以數據推估防治癌症，並關注癌友家庭及社會支持系統。

王正旭最近因骨折行動不便，但他仍出席致詞，現場報以熱烈掌聲。他表示，癌症仍是我國死因首位，但衛福部國健署癌症登記資料顯示，因推動癌症篩檢，加上醫療科技進展，癌症診斷時間提前，藥物進步讓治療成效提升，五年存活率超過63%。

他指出，面對癌症慢性病化，應善用科技，協助罹癌者落實疾病管理，他將善盡監督者角色，關注癌症防治法制及資源配置，支持癌症研究、新藥基金，讓病人及家屬獲得更有尊嚴及溫度的照顧。

聯合報社長游美月指出，令癌友恐懼的不僅是病痛，資訊混亂更讓人不安，聯合報將艱澀醫療內容轉譯為民眾讀得懂的資訊，盼在資訊爆炸時代，正確、易懂的資訊，成為病友第一道處方箋；AI提升癌症診斷、治療效率，但癌友在脆弱時刻，仍需由溫暖的手接住，聯合報將持續倡議，病人治療同時兼顧工作及生活，讓病友不僅追求「存活率」，也能追求「生活率」。

「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」兩天議程上午揭幕，國家衛生研究院院長司徒惠康致詞。記者林俊良／攝影

「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」兩天議程上午揭幕，立法委員王正旭致詞。記者林俊良／攝影

「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」兩天議程上午揭幕，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左起）、台生科暨台智雲總經理吳漢章、國家衛生研究院癌症研究所所長查岱龍、國家衛生研究院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭、聯合報社長游美月、立法委員王正旭、國家衛生研究院院長司徒惠康、中研院院士吳成文、林口長庚紀念醫院院長陳建宗、台灣大學醫學院副院長許駿、中華⺠國核醫學學會副理事長黃玉儀、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、聯合報健康事業部策略長洪淑惠，一同合影。記者林俊良／攝影

「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」兩天議程上午揭幕，聯合報社長游美月致詞。記者林俊良／攝影

「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」兩天議程上午揭幕。記者林俊良／攝影