2026癌症論壇／篩檢、治療雙管齊下 健保署研擬放寬基因定序癌別

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」今天舉行，健保署長陳亮妤於會中表示，為優化癌症治療，健保署今年下半年擬擴大次世代基因定序（NGS）給付癌別。國衛院名譽研究員熊昭表示，癌症防治核心在透過風險因子建立預測模型，透過大數據掌握「驅動基因」，進而設計藥物達成精準治療。

2026癌症論壇今年是連續第八年舉辦，論壇從政策方向、醫療創新與AI科技應用等面向，共同勾勒抗癌新趨勢，是國內癌症政策與臨床實務的重要交流平台。議程連續兩天，因為大家參與踴躍，明天第二天議程加開報名，歡迎參加。

報名網址：https://event-health.udn.com/campaign/health_2026cancer-215

我國實施癌症公費篩檢，政府致力提升癌症新藥可近性，但癌症死亡率及發生率仍有改空間。陳亮妤首度公布各家醫院癌症治療成效比較，其中肺癌治療成效差距最大，五年存活率最高與最低醫院，數值差超過四成，她強調，降低癌症死亡率必須篩檢、治療雙管齊下，健保署也研擬放寬基因定序癌別，以電子病歷加速用藥審查，盼提升治療成效。

為解決防癌困境，陳亮妤說，健保署2024年開始部分給付癌症次世代基因定序（NGS），幫助醫師精準使用與患者基因相應的標靶藥物，現行共給付12種癌症NGS檢測，另有七類癌症給付單基因檢測，與專家討論後，預計今年下半年將擴充給付癌別；為加速病友用藥，健保署推動癌藥事前審查採電子病歷FHIR格式，可讓審查時間從書面審查二至三周，縮短至只要半天。

國家衛生研究院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭表示，癌症防治核心在透過風險因子建立預測模型。從乳房攝影到肺癌的LDCT篩檢，現今醫學已進展至透過大數據掌握「驅動基因」，進而設計標靶藥物達成精準治療。

早期發現是提升存活率的關鍵。熊昭指出，美國的WISDOM Trial（Women Informed to Screen Depending on Measures of Risk）以28372人進行乳癌研究，證實個人化篩檢能減少過度診斷；而在肺癌防治上，國衛院開發「肺癌風險計算器」，結合本土癌症登記檔與台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），民眾輸入年紀、BMI、環境因子與家族史等資料，即可預測未來六年罹癌機率，讓LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢更具標靶性。

熊昭強調，台灣擁有覆蓋率99%的健保資料庫。可透過雲端運算與聯邦式學習（Federated Learning），實現「資料不離院、共享AI模型」的創新模式。這讓各醫療院所能在不挪動原始資料、嚴密保護隱私的前提下，共同訓練出更精確的診斷工具，讓大數據真正轉化為守護全民健康的抗癌利器。

「對於早期癌症，我們外科醫師非常有信心可以治癒患者！」然而，台灣泌尿科醫學會理事長、國家衛生研究院癌研所所長查岱龍指出，以膀胱癌為例，有四分之一的膀胱癌患者一診斷即是肌肉侵犯型，靠內視鏡刮除手術已無法達到治癒、且容易轉移。

針對此類患者，目前國際與台灣的治療指引都建議採「圍手術期治療」，包括手術前接受化療結合免疫治療，縮減腫瘤範圍；進行根除性膀胱切除手術，再利用小腸或大腸製作人工膀胱；以及術後接受免疫治療。經過臨床試驗已顯示，治療後可降低33%的轉移風險、降低25%死亡風險，五年存活率也可提升到約71%。

查岱龍回憶，過去曾有位66歲女性患者，出現長達半年肉眼可見的「無痛血尿」，起初認為不痛而輕忽，甚至以為是發炎，等到就醫時腫瘤已到膀胱三分之一的大小，電腦斷層顯示癌細胞已侵犯到盆腔周圍組織，經圍手術期治療後，成功讓巨大的腫瘤成功縮小，在膀胱切除手術後，利用小腸重建的人工膀胱還能保持好的生活品質。

「許多患者身體發生狀況時，第一反應都認為『應該沒事』」查岱龍呼籲，尤其50歲以上長輩若出現無痛性血尿一定要盡早就醫、誤信偏方。唯有早期診斷、早期治療，外科手術才能發揮最大的治癒效果，提高保留器官的機會並維持良好的生活品質。

生成式人工智慧（AI）發展迅速，民眾已習慣「萬事先問AI」，癌症病友也不例外。台大醫學院副院長許駿說，臨床上常遇到民眾持由AI整理，「就診時要問的10個問題」到診間詢問，因門診時間有限，使用AI預作準備可提升醫病溝通效率，但建議病人多與醫師討論，尤其癌症臨床試驗相關決策，因資訊多未對外公開，AI分析恐有偏誤。

許駿說，AI較難理解臨床試驗動機與風險，臨床試驗實際目的，包括安全性、療效測試，或為滿足上市前法規要求等，並非民眾擔心「我無藥可醫醫師才叫我參加」，參加臨床試驗後，民眾多需要額外接受常規治療以外的檢查，也可能需要檢附多種文件，建議整合副作用風險共同評估。

「我們希望看到癌細胞，就能直接打擊癌細胞！」中華民國核醫學學會副理事長、和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀表示，近年來，晚期攝護腺治療正逐漸邁向「診療合一」、「所見即所醫」趨勢，透過鎦-177等核醫治療，讓對於荷爾蒙治療、化療都失效的晚期攝護腺病患多一線生機。

黃玉儀解釋，在過去，如果是晚期攝護腺癌病患，也就是轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC），往往癌細胞已轉移到骨骼、淋巴結等處，治療選項非常有效。而目前最新作法是針對攝護腺癌專一標靶標記PSMA（攝護腺特異性膜抗原），並運用PSMA正子掃描鎖定癌細胞，確認癌細胞後，再用具殺傷力的「鎦-177」（Lu-177）釋放β粒子，以達到「治療高效益、低毒性，診斷加治療合一，精準殲滅每個癌細胞」目標。

黃玉儀呼籲，在政策倡議上，期待未來可推動健保給付（NHI審查），讓治療費用不再是阻礙，此外，也希望同位素供應鏈可以更為穩定，並保障治療不中斷，對於法規現代化方面，也能與國際接軌，加速審核腳步，並進一步培育核醫人才，針對護理、藥師、物理師也要展開培育工作，且吸引國際臨床試驗來台進行，讓台灣成為亞太研究重鎮。

台生科暨台智雲總經理吳漢章指出，AI在癌症治療中主要扮演四個關鍵角色：首先是「早期偵測」，例如在大腸鏡檢查中，AI可即時找出息肉，提升約15%的偵測率；其次是「精準判讀」，透過影像分析與自動標註，協助醫師更快速、準確地判斷病灶；第3是「協助治療決策」，AI可進一步分析腫瘤特性，甚至預測乳癌復發風險，提供治療參考；最後是「長期追蹤」，結合穿戴裝置與個人健康數據，持續監測身體狀況，提前預警疾病風險。

「AI醫療體系其實在醫療領域不容易落地。」吳漢章坦言，主要面臨三大挑戰：第一是資料能否取得與合法使用；第二是AI系統難以快速整合進各家醫院既有系統，導致導入成本高、時間長；第三是算力需求龐大，需仰賴基礎建設支持。整體而言，AI雖已展現潛力，但要真正普及，仍需仰賴資料、制度與技術環境的全面配合。

2026年「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」今天舉行，國家衛生研究院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭表示，癌症防治核心在透過風險因子建立預測模型。記者林俊良／攝影

台大醫學院副院長許駿說，臨床上常遇到民眾持由AI整理，「就診時要問的十個問題」到診間詢問，門診時間有限，使用AI預作準備可提升醫病溝通效率，但建議病人多與醫師討論，尤其癌症臨床試驗相關決策，因資訊多未對外公開，AI分析恐有偏誤。記者林俊良／攝影

2026年「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」今天舉行，台灣泌尿科醫學會理事長、國家衛生研究院癌研所所長查岱龍指出，有四分之一的膀胱癌患者一診斷即是肌肉侵犯型，靠內視鏡刮除手術已無法達到治癒、且容易轉移。記者林俊良／攝影

衛福部健保署長陳亮妤出席「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」，指出過去24年，我國癌症死亡率及發生率持續攀升。記者林俊良／攝影

2026年「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」今天舉行，專家與民眾熱烈參與。記者林俊良／攝影

2026年「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」今天舉行，台生科暨台智雲總經理吳漢章指出，AI在癌症治療中主要扮演關鍵角色。記者林俊良／攝影