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台灣少子化嚴重、醫師漸出走 石崇良喊「兒科醫診療費加碼」：2倍不是夢

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣少子化問題嚴峻，兒童人數也在減少當中。示意圖。聯合報系資料照
台灣少子化問題嚴峻，兒童人數也在減少當中。示意圖。聯合報系資料照

台灣少子化問題嚴峻，兒童人數也在減少當中，且愈來愈多醫師出走，衛福部石崇良今受訪表示，兒少及家庭支持署期待明年兒童節前能成立，除現有的給付外，將由共擬會研議調高醫院兒科醫師的基本診察費，朝向現行給付2倍邁進「2倍不是夢」，最快今年7、8月正式上路。

石崇良今出席台大醫院小兒部120周年演講會曁健康台灣論壇表示，台灣出生率愈來愈低，也影響到年輕醫師投入兒科意願，未來在台灣兒童健康領域上已有初步規畫，兒童及家庭支持署成立的組織法已在立院委員會討論，剩下一些條文調整後就可以通過，期待明年兒童節前成立。

石崇良表示，健保預算今年較去年成長，有近600億元，希望利用充足預算，趕緊來調整給付標準，前陣子已宣布生產給付2倍以上。至於兒科目前正在盤點，希望今年可以很快調整支付標準，讓更多醫師投入。

台大醫院長余忠仁說，在他的年代，一年出生的小孩有40萬人，現在不到10萬，兒科診察費應該要給予4倍給付，引發在場許多醫師鼓掌；台大兒童醫院長李旺祚也說，一個小孩來看病，旁邊可能有阿公、阿嬤陪伴，醫師解釋病情的時間，是看大人的3、4倍，不過現行給付卻和看成人差不多，不用到4倍，2倍的給付就是很大的鼓勵。

接下來的2大新方向，石崇良說，第一是醫院裡由兒科醫師執行的重、難項目，第二為由兒科醫師申報的項目。例如一般的感冒很多醫師都在看，但腸病毒則一定會到兒科治療，這類給付就要拉高。

石崇良表示，要用不同工要不同酬的概念來調整，像是兒科照顧的病人年齡愈小，花的時間愈長，診斷也複雜，就要把診察費拉高，朝向診察費差異化。而目前在醫院的兒科醫師，診察費有的甚至比開業診所還要低，將優先改善這部份狀況，因此「2倍不是夢」，預計今年健保共擬會議於6月討論，若通過預計今年7、8月就能上路。

台大醫院小兒部今天舉辦120周年演講會曁健康台灣論壇。記者翁唯真／攝影
台大醫院小兒部今天舉辦120周年演講會曁健康台灣論壇。記者翁唯真／攝影

石崇良 衛福部 醫師 兒科 少子化

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