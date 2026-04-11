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星馬弟子都飛來…世界丹功聯盟500人齊聚顧健康 場面壯觀

聯合報／ 記者洪子凱╱台北即時報導
來自馬來西亞、新加坡和國內外內丹功成員齊聚一堂。圖／大會提供
來自馬來西亞、新加坡和國內外內丹功成員齊聚一堂。圖／大會提供

來自馬來西亞新加坡、國內外內丹功弟子五百多人今天齊聚台北晶宴會館，揭開為期兩天「2026 世界丹功宗師張志通大師傳功50週年紀念大會」，現場各國丹功演示，宛如一場健康養生盛會。

世界丹功聯盟主席黃敏恭表示，兩天的活動複刻了張志通在台傳功的軌跡，同時緬懷張志通大師以無私無我的傳功精神，推廣全民運動，帶給世人健康快樂的恩澤。

包括中華外內丹功總會、馬來西亞中華外內丹功學會、新加坡中華外內丹功研究學會，以及各國丹功演示代表隊齊聚一堂，回顧張志通大師生平事蹟，還引領大家一起丹功團練，沈浸在丹功修煉次第養生之道中。

尤其會場五百人齊練丹功，動作一致，場面壯觀，充分發揮集體磁場效能，弟子們以「好像細胞在跳舞」來形容煉功的愉悅之情。

黃敏恭在「跟張大師傳功所見所聞」講演中指出，道家傳承從上古的赤松子、廣成子、黃帝到中古的張道陵（天師道-符簶派）、抱樸子（丹鼎派）至近代的張志通師父，ㄧ脈相傳。外內丹功從普傳的全民運動外丹功到更深一層的心法外，也是普羅大眾人人可入手的健康功法夫。

中華外內丹功總會理事長蘇中冠表示，除了今天台北場紀念活動外，明上午在新北頂溪國小、下午在台南還有團體練功演示。

來自馬來西亞、新加坡和國內外內丹功成員齊聚一堂。圖／大會提供
來自馬來西亞、新加坡和國內外內丹功成員齊聚一堂。圖／大會提供

馬來西亞 新加坡

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