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A7試營運爆郵件超量投遞大塞車 中華郵政致歉：可補償

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華郵政A7「物流園區」遭爆郵件投遞大延遲。聯合報系資料照
中華郵政A7「物流園區」遭爆郵件投遞大延遲。聯合報系資料照

中華郵政A7「物流園區」本月7日第一階段試營運，卻遭爆出郵件投遞大延遲。據傳，因人力調度與A7設備常失靈，郵件處理嚴重塞車、毀損，導致員工到達加班趕工，甚至忙到凌晨。中華郵政證實，因近期適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，影響用郵民眾權益，深表歉意。

中華郵政郵務處說明，本公司北台灣郵件作業中心(A7)已於本月7日(星期二)正式啟動第一階段營運，初期負責處理桃園、蘆洲、五股及八里等地區收寄之平信、限時、掛號函件及包裹等郵件，近期適逢月初及清明連假結束，郵件量顯著增加，造成上述地區收寄之部分郵件發生延誤情形，影響用郵民眾權益，本公司對此深表歉意。

郵務處說，本次郵件延誤主要原因，係因清明連假結束後郵件量大幅增加，情形類似春節、中秋節或電商促銷檔期，本公司於短期間內收寄郵件量超出既有郵件處理量能，且因北台灣郵件作業中心甫啟用，同仁對作業環境及設備尚在熟悉階段，無法發揮最佳郵件處理效能，致部分郵件未能於規定時效內處理完畢並運至全國各地投遞。

為儘速改善延誤情形，本公司將加派人手日間作業，全力加速處理北台灣郵件作業中心郵件，預計於13日星期一全面恢復正常運作。另提醒受影響之民眾，如有限時郵件、快捷郵件遞送延誤情形，得依郵政法第29條規定向本公司申請補償。

中華郵政 桃園

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