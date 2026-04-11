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國內油價下周不調整 連二凍

聯合報／ 記者陳儷方/台北即時報導
儘管國際油價近期走跌，但中油先前已經吸收很多，因此下周油價維持不變。圖/本報資料照片
儘管國際油價近期走跌，但中油先前已經吸收很多，因此下周油價維持不變。圖/本報資料照片

美伊暫時停火，國際油回軟但仍處高檔，中油今日宣布下周油價繼續按兵不動，4月13日凌晨零時起至4月19日24時止，汽、柴油價格均不調整。92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。從美伊戰爭爆發至4月12日日，中油吸收油價漲幅已逾百億元。

中油表示，本周國際平均油價仍處高檔，因應中東情勢變化且衡酌亞鄰國家提高油價補貼情形，4月13日至4月19日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收5.6元及7.5元，吸收幅度較上周略為縮小。

美伊戰爭自2月28日爆發起，4月12日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約107.3億元。

經濟部 中東 中油

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