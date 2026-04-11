國內油價下周不調整 連二凍

台中新地標漢神洲際廣場昨盛大開幕，傳出首日出狀況，有民眾如廁後，門鎖脫落險些受困，多間廁所沒門鎖，也有馬桶卡住無法沖水等，警鈴聲在百貨裡此起彼落，遭質疑是沒驗收，急著開門。對此，漢神表示，已對有狀況的廁所全面檢修，後續也會再改善警鈴標示等設計，避免民眾誤觸。

2026-04-11 10:12