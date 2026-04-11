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今起4天晴朗悶熱！下周三微弱東北風影響 賈新興曝降雨熱區

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今起至下周二各地天氣晴朗、悶熱。本報資料照片
今起至下周二各地天氣晴朗、悶熱。本報資料照片

今起至下周二各地天氣晴朗、悶熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，午後山區有零星短暫雨，下周三受微弱東北風影響，下周四起大致為午後有局部短暫陣雨的天氣型態。

天氣趨勢，他說，明天至下周二，各地天氣晴朗，午後山區有零星短暫雨。 下周三午後，受微弱東北風影響，午後新竹以北、宜蘭、竹苗以南山區及花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四，午後各地山區、大台北東半部及宜花東有零星短暫雨。下周五至19日，其中下周五，午後各地山區、台中以北及宜花東有局部短暫雨。下周六至19日，午後各地有局部短暫雨。20日水氣增多，清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

新竹 宜蘭

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