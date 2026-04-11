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追粉紅超跑不可不知！台鐵曝3大通關密語 白沙屯媽祖進香之旅更順利
準備好追粉紅超跑了嗎？台鐵公司臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」表示，想要這趟進香之旅「隨行平安、載乘福氣」，不被擁擠的人潮壞了興致，3大通關密語一定要先筆記。
密語1：電子票證加值先到位。台鐵公司表示，出發前務必把電子票證加值足夠金額，「嗶卡進站最快速，別讓餘額不足卡住你追隨媽祖的腳步」。
密語2：實體車票購票先預備。台鐵公司強烈建議「來回車票」先買起來，省去回程疲憊排隊的寶貴時間。
密語3：站內動線安全第一位。台鐵公司表示，務必聽從車站人員的引導與分流。不推擠、不急促，追媽祖，平安最重要。
此外，台鐵配合白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動，將於今天、明天、下周一、下周六、4月19日、4月20日（6天）加開區間（快）車160列次；今天、明天、下周六、4月19日、4月20日（5天）共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。
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