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連日雨又放晴 專家籲農友及早防病蟲、疏果套袋保品質

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
盡早進行疏果修剪。圖／場方提供
盡早進行疏果修剪。圖／場方提供

過去一星期雨勢不斷，今天許多地方都放晴。台南區農業改良場提醒農友，芒果幼果期管理非常重要，雨後應即時病蟲害防治，把握時機及早疏果、套袋，才能有效提升果實品質與商品價值。

研究人員說：「農家不趕時，時不待農人」。這句意思是農民須抓緊農時，錯過播種、耕耘或收割最佳時機，影響整年收成；時間不會反過來等待農民準備好。

場長陳昱初表示，今年台南產區芒果開花著果良好，目前多數果園已進入果實生育期。當果實長至手指頭大小時，應儘早疏果，以「一穗一果」為原則，去除病果、畸形果及無子果，保留果形端正、無病蟲害的果實。

適時疏果有助果實膨大、提升品質，並可避免樹體樹體養分透支，影響隔年開花結果。

研究人員說，四月初降雨雖有助果實生長膨大，但雨後氣溫回升、環境濕熱，也正是炭疽病擴散的高風險時期。由於炭疽病潛伏期較長，初期病徵不一定明顯，若雨後未及時防治，未來將嚴重影響果實外觀及貯架壽命。

晚花果實若仍處於初期著果階段，則應持續留意小黃薊馬發生情形，必要時適時防治，以減少危害。目前也是觀察芒果畸形病的適當時機。芒果畸形病俗稱「瘋花」、「瘋欉」或「公花」，罹病花穗常出現花軸縮短、花器簇生等現象，幾乎不著果，也不會正常謝花。

研究人員建議農友在疏果及修剪枝條時，一併剪除畸形花穗及受害枝葉，並自病徵處再往上多剪除約45至60公分，降低病原殘留風險。剪除後罹病組織應移出園區妥善處理，避免病原菌再隨風雨傳播，造成二次感染。

防治藥劑參考「植物保護資訊系統」，搜尋欄輸入作物種類後，再點選「病害」或「蟲害」標籤查詢可用藥劑，避免誤用未登記藥劑，農藥殘留檢驗不合格。施藥時務必依標示方法使用，並嚴格遵守安全採收期。如有外銷規畫，更須注意輸出國用藥規範及殘留容許量。農友仍有疑問，可洽植物保護研究室石佩玉(栽培)、蔡小涵(病害)、陳盈丞(蟲害) 06-5912901轉502、309、302）。

罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／場方提供
罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／場方提供

芒果產區著果穩定。圖／場方提供
芒果產區著果穩定。圖／場方提供

芒果產區開花率高。圖／場方提供
芒果產區開花率高。圖／場方提供

罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／場方提供
罹畸形病花穗由病徵處往上修剪45-60公分。圖／場方提供

芒果幼果炭疽病病徵。圖／場方提供
芒果幼果炭疽病病徵。圖／場方提供

農民 台南 芒果

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