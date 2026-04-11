黑鮪魚季展開！宜蘭第一鮪每公斤7200元拍出

宜蘭「全昌隆168號」漁船7日在釣魚台南方海域捕獲276公斤大黑鮪，是今年蘇澳第一鮪，今天由代理縣長林茂盛主持拍賣，由「三多屋」以每公斤7200元得標，不過與前年和去年相比較，每公斤單價最低。已連5年標到第一鮪的三多屋業者表示，會用平實價格回饋客戶。

全昌隆168號今年第三度捕到第一鮪，重達276公斤、體長246公分，也是船長林宜俊於2020年、2025年後，第三度捕到蘇澳第一鮪。今天上午在南方澳第三魚貨拍賣場拍賣，行政院政務委員陳金德、農業部次長黃昭欽都出席，現場吸引多家業者搶標，最終拍出每公斤7200元，總價198萬7200元。

蘇澳第一鮪前年拍賣價是每公斤1萬3100元，去年7700元，今年拍賣價小幅下滑，外界認為可能受到國際情勢影響。三多屋負責人李奕立表示，台灣黑鮪魚愛好者很多，不會擔心銷售狀況，仍以平實價格回饋客戶。

南方澳是全台重要的黑鮪魚產地之一，2023年拍賣量2240尾，前年4000尾，去年3545尾，「第一鮪」拍賣也宣告黑鮪季正式展開。蘇澳區漁會表示，期待「全昌隆168號」三連霸的好運氣，也能讓今年黑鮪魚季大豐收。

代理縣長林茂盛表示，黑鮪魚肉質細膩、油脂豐富，有「海中黑鑽石」之稱，縣府會與蘇澳區漁會攜手結合在地特色，規畫黑鮪魚料理推廣、漁業文化體驗及觀光行銷等系列活動，配合漁業署政策，打造永續漁業環境，也提升宜蘭漁貨的品牌形象。

宜蘭第一鮪今天在南方澳拍賣，以每公斤7200元拍出，宣告黑鮪季開式。圖／宜蘭縣政府提供