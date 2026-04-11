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超商茶葉蛋出事？剝開驚見「全是噁心黑點」像發霉 內行揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
茶葉蛋示意圖。圖／AI生成
茶葉蛋示意圖。圖／AI生成

茶葉蛋是不少民眾在超商常見的熟食選擇之一。有網友在threads上分享近日於超商購買茶葉蛋後，剝開蛋殼發現蛋殼內側和蛋白表面出現不明斑點，因此質疑「這是發霉嗎？」引起網路討論。

當事人表示，看到該狀況覺得相當驚訝，認為外觀有些異常。對於此情況，店家後續僅回應可更換一顆茶葉蛋作為處理方式，但更換的仍為同一批製作的品項，讓當事人感到難以接受。

事件曝光後也引發網友熱議，不少人直呼「看起來像發霉」、「蛋白有斑點感覺不太正常」，也有人認為可能是烹煮過程造成的現象，說法不一。

對此，也有較專業的網友指出，該情況並非發霉，而是雞蛋加熱過程中，蛋白中的硫化物與蛋黃鐵離子產生反應所形成的正常現象，不影響食安，並補充溫度越高、加熱時間越長，反應會越明顯。

根據上豐蛋品官網說明，若蛋白表面出現大量黑點，且顏色由表層往內逐漸變淡，通常與烹煮方式有關。若在煮蛋過程中使用一般鐵鍋並加入醋，可能會因醋酸與鐵鍋作用溶出鐵離子，進而透過蛋殼氣孔進入蛋內，再與蛋白中的含硫胺基酸產生反應所導致。

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