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糖、納、脂肪超標就「紅標」 石崇良曝健康食品結合健康幣積點、兌換

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，福部長石崇良表示，借鏡國外採「紅黃綠」標示，未來推出的健康幣能夠優先兌換健康食品，所以只要是綠燈的食品未來可以優先納入，或是購買健康食品也可以積點。 記者翁唯真／攝影
衛福部食藥署與國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，福部長石崇良表示，借鏡國外採「紅黃綠」標示，未來推出的健康幣能夠優先兌換健康食品，所以只要是綠燈的食品未來可以優先納入，或是購買健康食品也可以積點。 記者翁唯真／攝影

衛福部食藥署國健署合作訂出營養資訊「紅黃綠」標示制度，鼓勵食品業者在外包裝標示糖、鈉、飽和脂肪含量，並依含量高低區分紅、黃、綠三等級。衛福部長石崇良表示，借鏡國外採「紅黃綠」標示，未來推出的健康幣能夠優先兌換健康食品，所以只要是綠燈的食品未來可以優先納入，或是購買健康食品也可以積點。

石崇良今出席台大醫院小兒部120周年演講會曁健康台灣論壇受訪說，大部分民眾拿到食品上的營養標示會將主要成分都要列出來且都是專業術語，那些數字的意涵、對健康的關聯性，民眾都不容易理解，常靠廣告業者標榜一些淺顯易懂如健康、有助消化等方式。

石崇良說，這類營養標示其實已經實施很久，仿造如澳洲、紐西蘭、歐洲的一些國家經驗，不論是用五星級不同星等或「紅黃綠」標示，用這種簡單分類讓民眾，易於理解就會幫忙選擇，改變大家的飲食習慣。

石崇良表示，借鏡其他國家經驗這次才有食藥署跟國健署找很多專家，大家討論結果就選擇3項會影響健康的糖、鹽及脂肪，用3種紅黃綠燈的標示，讓民眾購買食品時可以清楚知道哪些是較健康食品，無需記下繁瑣數字。

針對未來藥推出的健康幣也可以有所結合，石崇良說，健康幣能夠優先兌換健康食品，所以只要是綠燈的食品未來可以優先納入，或是購買健康食品也可以積點。

綠色標示

固體食品：每100公克含糖低於5公克、鈉120毫克、飽和脂肪1.5公克

液體食品：每100毫升含糖低於2.5公克、鈉120毫克、飽和脂肪0.75公克

紅色標示

固體食品：每100公克含糖量大於15公克、鈉500毫克、飽和脂肪4.5公克

液體食品：每100毫升含糖量大於7.5公克、鈉250毫克、飽和脂肪2.25公克

黃色標示

含量介於綠色、紅色之間者，則可標示為黃標。

食藥署 國健署 石崇良

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