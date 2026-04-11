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2026癌症論壇登場 聚焦醫療創新與AI科技應用
「AI智慧抗癌 溫暖同行2026 癌症論壇」兩天議程上午登場，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，長年為國內癌症政策與臨床實務的重要交流平台。論壇從政策方向、醫療創新與AI科技應用等面向，共同勾勒抗癌新趨勢。
聯合報社長游美月、國家衛生研究院院長司徒惠康、中研院院士吳成文、立法委員王正旭、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、台生科暨台智雲總經理吳漢章、國家衛生研究院癌症研究所所長查岱龍、國家衛生研究院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭、林口長庚紀念醫院院長陳建宗、台灣大學醫學院副院長許駿、中華⺠國核醫學學會副理事長黃玉儀、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人一同出席揭幕。
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